『じゃあ、あんたが作ってみろよ』This is LASTが主題歌担当「原作ファンとしてうれしい」
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（10月7スタート 毎週火曜 後10：00）の主題歌が、ロックバンド・This is LASTの新曲「シェイプシフター」に決定した。
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
本作のために書き下ろした新曲「シェイプシフター」は、“変わりたいと思っている人の背中を押したい”というテーマを楽曲に落とし込み、上手くいかないことの方が多い時代だからこそ、心の在り方で未来を変えていく、作っていく、というポジティブな意志とパワーを放つ楽曲となっている。
■コメント
＜This is LAST・Vocal & Guitar 菊池陽報＞
この作品に携わることができて光栄に思いますし、1人の原作ファンとしてとてもうれしいです。
「シェイプシフター」は、“変わりたいと思っている人の背中を押したい”というドラマサイドのテーマから着想を得て、「心が変われば、未来が変わる」という意思を込めて書いた楽曲です。思い描いていた理想や未来も、いざ迎えてみると思っていたよりも遠いところにいたり、疲弊しきっていたり、上手くいかないことの方が多い時代です。いわゆる絶望みたいなものに触れる度に一種の諦めに似たものが頭をよぎりますが、性別も年齢も何も関係ない、全ては心の在り方次第で未来は0.1mmずつでもなりたい自分に向かっていけるんだ、と信じてこの曲を書きました。
「シェイプシフター」というタイトルはあらゆるものに姿を変える妖怪の名前からとりました。
自分次第で何者にもなれるという願いと、少しの遊び心です。
これから「シェイプシフター」がドラマの中でどんな風に表現に携われるのかとても楽しみです。
是非ドラマと一緒に聴いてください。
