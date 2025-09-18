釜山国際映画祭が開幕 ハン・ヒョジュ、ピンクゴールドのドレスで観客を魅了 Netflix日本作品『匿名の恋人たち』『イクサガミ』同時招待
アジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」が9月17日、韓国・釜山で開幕した（9月26日まで）。今年はNetflix日本作品として初めて、『匿名の恋人たち』（10月16日配信開始）と『イクサガミ』（11月13日配信開始）の2作品が〈オンスクリーン部門〉に招待され、両作ともワールドプレミア上映される。
【画像】ハン・ヒョジュの華麗な装いに注目
オープニングセレモニーのレッドカーペットには、『匿名の恋人たち』から主人公と恋に落ちる天才ショコラティエ役を演じたハン・ヒョジュがピンクゴールドのロングドレス姿で登場。月川翔監督とともにレッドカーペットを歩き、会場から大きな歓声を浴びた。Instagramのフォロワー数約478万人を誇り、同映画祭で審査員も務めるなど国際的に活躍するヒョジュにとって、日本作品を引き下げて母国で臨む舞台は特別なものとなった。
レッドカーペット終了直後、ヒョジュは「私にとっても大きな意味を持つ釜山国際映画祭に、月川監督とご一緒した作品でレッドカーペットを歩くことができ、忘れられない夜となりました。感謝の気持ちでいっぱいの夜でした」とコメント。
月川監督も「韓国を代表する女優ハン・ヒョジュさんとレッドカーペットを歩けてとても光栄でした！それも日韓のスタッフ・キャストが一丸となって作りあげた作品で参加できたことも誇らしく思っています」と話していた。
レッドカーペットには、『イクサガミ』の主演・プロデューサーの岡田准一、新人俳優の藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）、藤井道人監督、Netflix映画『グッドニュース』（10月17日配信開始）のソル・ギョング、ホン・ギョン、山田孝之、Netflix映画『大洪水』（12月19日配信開始）のキム・ダミ、パク・ヘス、さらにNetflix映画『フランケンシュタイン』（11月7日配信開始）のギレルモ・デル・トロ監督らが登場し、会場を大いに沸かせた。
会場には約5000人が詰めかけ、熱気に包まれたオープニングとなった。釜山国際映画祭は1996年に創設されたアジア最大規模の映画祭で、〈オンスクリーン部門〉は配信ドラマを対象に2021年に創設。今年最も注目を集める作品群が世界に紹介される場となっている。
■『匿名の恋人たち』ストーリー
人気のチョコレートショップ【ル・ソベール】の新代表に就任し、誰もが羨むほどの順風満帆に見える人生を送る、日本屈指の大手製菓メーカーの御曹司・藤原壮亮（小栗旬）。だが彼は、実は“人に触れられない”という秘密を抱えており、恋愛はおろか社会生活にも度々支障をきたしていた。
そんな【ル・ソベール】を影で支えるのが、人並外れた腕前とセンスをあわせもった“匿名の天才ショコラティエ”イ・ハナ（ハン・ヒョジュ）。彼女もまた、幼い頃から“人の目を見ること”ができないという秘密を抱えており、人知れずチョコレート作りに勤しんでいるのだった。
ある日、そんな壮亮とハナが思わぬ形で出逢った時、互いに“触れられない”“目を見られない”はずのふたりに小さな奇跡が起きる。まさに“運命の出会い”かと思えたが、その性格は正反対で、度々ぶつかり合うふたり。それでも真っ直ぐなチョコレートへの情熱をぶつけ合う中で、お互いの心は少しずつ変化していき…。
ふたりを取り巻く、壮亮の親友でジャズバーのオーナー・寛（赤西仁）や、カウンセラーのアイリーン（中村ゆり）らが抱える想いも少しずつ交差していく中、彼らが織りなす、不器用だけど“最高な恋”がはじまっていく――。
