ロックバンド「This is LAST」の新曲「シェイプシフター」が、TBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート、火曜午後10時）の主題歌に決まったことが17日、分かった。同バンドがGP帯ドラマ主題歌を手がけるのは初めて。

夏帆と竹内涼真ダブル主演のドラマは、同名漫画が原作で、料理を作ることを通して2人の主人公が成長していく物語。This is LASTは、変わりたいと思っている人の背中を押したいというテーマを楽曲に落とし込み、新曲を書き下ろした。

▼ボーカル、ギターの菊池陽報 「この作品にたずさわることができて光栄に思いますし、1人の原作ファンとしてとてもうれしいです。『心が変われば、未来が変わる』という意思を込めて書いた楽曲です。思い描いていた理想や未来も、いざ迎えてみると思っていたよりも遠いところにいたり、疲弊しきっていたり、上手くいかないことの方が多い時代です。全ては心の在り方次第で未来は00・1ミリずつでもなりたい自分に向かっていけるんだ、と信じてこの曲を書きました。『シェイプシフター』というタイトルはあらゆるものに姿を変える妖怪の名前からとりました。自分次第で何者にもなれるという願いと、少しの遊び心です」とコメントしている。