「退職者インタビュー」の重要性とは？辞めた人の声があなたの組織を変えていく

「人的資本経営」のキーワードとして「アルムナイ」が注目されている。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係（アルムナイ・リレーションシップ）を築いていくかは、人材の流動性が高まっている時代で重要だ。さまざまなメディアからの出演依頼が続き、著書『アルムナイ 雇用を超えたつながりが生み出す新たな価値』（日本能率協会マネジメントセンター）も多くの読者に読まれている、「アルムナイ」知見についての第一人者・鈴木仁志さん（株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員）の「HRオンライン」連載＝「アルムナイを考える」――その第11回をお届けする。（ダイヤモンド社 人材開発編集部）

かつて、退職という行為は、企業と個人にとって「関係の終わり」を意味していました。しかし近年、多くの企業と個人が、それを「関係性の変化」として捉え直すようになってきています。

こうした姿勢の変化を象徴する動きのひとつが、企業による「退職者インタビュー」への関心の高まりです。

筆者が経営するハッカズークでは、アルムナイ・リレーションシップ（企業と退職者の関係構築・強化）を支援するサービスを展開しており（＊1）、企業から、退職に関するさまざまな相談を受けています。その中でも、退職者インタビューに関する依頼は、ここ1年で急増しました。特に大企業を中心に、退職者の声を組織改善に活かそうとする動きが加速しています。

＊1 株式会社ハッカズークの「オフィシャル・アルムナイ」では、企業とアルムナイ（退職者）、アルムナイ同士などのコミュニティの構築と運営を、クラウドシステムとコンサルティングで支援している。

かつては、“裏切り者”とされた退職者の話に企業が耳を傾けることは、想像すらできなかったかもしれません。しかし現在では、時には耳の痛い話も聞くために、企業は辞めた人の声に真摯に向き合い始めているのです。

なぜ、いま、企業は、退職という行為、そして退職者に向き合おうとしているのでしょうか。そして、退職者の声が、企業文化や人材戦略にどのような影響を与えているのでしょうか。本稿では、私たちが支援している退職者インタビューの現場から、その意義と未来を紐解いていきます。

