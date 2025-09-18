「間違いなく目玉となる」２部では別格！“移籍騒動”の日本代表MFがついに今季初出場か！ライバルクラブの地元メディアは戦慄「彼のテクニックは昇格の決定的な武器となる」
ついに今シーズン初出場を果たすのか。
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は、体調不良を理由に約２か月間、チームを離脱した。実際は、移籍を志願した選手と、それを認めないクラブの関係が悪化したと見られている。
その25歳のアタッカーが９月11日、ようやくチームに合流した。注目されるのが、いつ実戦に復帰するのか、だ。現地では、今週末のサンテティエンヌ戦でその可能性があると伝えられている。
サンテティエンヌの専門サイト『PEUPLE VERT』は９月17日、「土曜日の夜、サンテティエンヌ（１位）はスタッド・ドゥ・ランス（６位）をホームに迎える。昨シーズン、両クラブは共に降格したため、特別な意味を持つ一戦となる。この試合は、シャンパーニュ地方のチームのスター選手の復帰を象徴する試合となるかもしれない」と報じた。
「今夏の騒動の中心にあったのは、日本人スター、中村敬斗の去就だった。退団が取り沙汰されたこのストライカーは、結局シャンパーニュ地方のクラブを去ることはなかった。ランスの経営陣は、彼を昇格プロジェクトの要として起用しようと考え、彼との別れを拒否した。一方、中村自身もリーグ・ドゥでのプレーを拒否していることを隠さなかった」
記事は「昨シーズン11ゴールを記録した中村は、間違いなくリーグの目玉となるだろう」と警戒心を強めている。
「クラブに近い複数のメディアによると、中村は土曜日のサンテティエンヌ戦に出場する可能性があるという。しかし、どのようなコンディションで出場するのか、どのような体調なのか、は疑問が残る。しかし、一つ確かなことは、長期的に見れば、彼のテクニックは、スタッド・ドゥ・ランスのリーグ・アン復帰に向けた決定的な武器となる可能性があるということだ」
昨季は１部で二桁得点を挙げているだけに、２部ではいわば別格の存在。昇格を争うライバルクラブにとっては恐怖だろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
