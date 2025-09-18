ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２０８ドル高 シカゴ日経平均先物は４万４７００円
NY株式17日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 45966.53（+208.63 +0.46%）
ナスダック 22255.88（-78.08 -0.35%）
CME日経平均先物 44700（大証終比：+90 +0.20%）
欧州株式17日終値
英FT100 9208.37（+12.71 +0.14%）
独DAX 23359.18（+29.94 +0.13%）
仏CAC40 7786.98（-31.24 -0.40%）
米国債利回り
2年債 3.532（+0.029）
10年債 4.062（+0.034）
30年債 4.668（+0.019）
期待インフレ率 2.385（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.675（-0.018）
英 国 4.625（-0.014）
カナダ 3.186（+0.036）
豪 州 4.221（+0.001）
日 本 1.592（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.82（-0.70 -1.08%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3695.50（-29.60 -0.79%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115542.31（-1351.91 -1.16%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1693万9658（-198204 -1.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
