NY株式17日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　45966.53（+208.63　+0.46%）
ナスダック　　　22255.88（-78.08　-0.35%）
CME日経平均先物　44700（大証終比：+90　+0.20%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9208.37（+12.71　+0.14%）
独DAX　 23359.18（+29.94　+0.13%）
仏CAC40　 7786.98（-31.24　-0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.532（+0.029）
10年債　 　4.062（+0.034）
30年債　 　4.668（+0.019）
期待インフレ率　 　2.385（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.675（-0.018）
英　国　　4.625（-0.014）
カナダ　　3.186（+0.036）
豪　州　　4.221（+0.001）
日　本　　1.592（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.82（-0.70　-1.08%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3695.50（-29.60　-0.79%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115542.31（-1351.91　-1.16%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1693万9658（-198204　-1.16%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ