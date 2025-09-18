[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](アムステルダム・アレナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

DF 3 A. Gaaei

DF 4 板倉滉

DF 5 O. Wijndal

DF 15 Y. Baas

MF 6 Y. Regeer

MF 8 ケネス・テイラー

MF 18 デイビィ・クラーセン

FW 11 M. Godts

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 12 J. Heerkens

GK 22 レムコ・パスヴェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ シュタロ

DF 41 G. Alders

MF 10 オスカル・グロフ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 28 K. Fitz-Jim

FW 7 ラウール・モロ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 43 R. Bounida

監督

ヨン ハイティンハ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 25 マヌエル・アカンジ

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 2 デンゼル・ダンフリース

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 94 フランチェスコ・エスポジト

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 ヤン・アウレル・ビセック

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 8 ペタル・スチッチ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 アンディ・ディウフ

FW 10 ラウタロ・マルティネス

FW 11 ルイス・エンリケ

FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー

監督

クリスティアン・キブ

