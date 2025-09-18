アヤックスvsインテル スタメン発表
[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](アムステルダム・アレナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 3 A. Gaaei
DF 4 板倉滉
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 6 Y. Regeer
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 11 M. Godts
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 12 J. Heerkens
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 41 G. Alders
MF 10 オスカル・グロフ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 7 ラウール・モロ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 94 フランチェスコ・エスポジト
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 8 ペタル・スチッチ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 アンディ・ディウフ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 11 ルイス・エンリケ
FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー
監督
クリスティアン・キブ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
DF 3 A. Gaaei
DF 4 板倉滉
DF 5 O. Wijndal
DF 15 Y. Baas
MF 6 Y. Regeer
MF 8 ケネス・テイラー
MF 18 デイビィ・クラーセン
FW 11 M. Godts
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 25 ボウト・ベグホルスト
GK 12 J. Heerkens
GK 22 レムコ・パスヴェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ シュタロ
DF 41 G. Alders
MF 10 オスカル・グロフ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 28 K. Fitz-Jim
FW 7 ラウール・モロ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 43 R. Bounida
監督
ヨン ハイティンハ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 25 マヌエル・アカンジ
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 2 デンゼル・ダンフリース
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 94 フランチェスコ・エスポジト
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 8 ペタル・スチッチ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 アンディ・ディウフ
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 11 ルイス・エンリケ
FW 14 アンジュ・ヨアン・ボニー
監督
クリスティアン・キブ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります