リバプールvsA・マドリー スタメン発表
[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](アンフィールド)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 アレクサンデル・イサク
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 12 コナー・ブラッドリー
DF 15 ジョバンニ・レオーニ
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
FW 22 ウーゴ・エキティケ
FW 73 リオ・ングモハ
FW 76 ジェイデン・ダンズ
監督
アルネ・スロット
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 21 ハビ・ガラン
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 8 パブロ・バリオス
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 23 ニコラス・ゴンサレス
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ
控え
GK 1 フアン・ムッソ
GK 31 エスキベル・ガメス
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 18 マルク・プビル
MF 6 コケ
MF 28 タウフィク・ザンジ
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 12 カルロス・マルティン
FW 29 ラヤネ・ベリド
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります