[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節](アンフィールド)

※28:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 アレクサンデル・イサク

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 12 コナー・ブラッドリー

DF 15 ジョバンニ・レオーニ

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

FW 22 ウーゴ・エキティケ

FW 73 リオ・ングモハ

FW 76 ジェイデン・ダンズ

監督

アルネ・スロット

[アトレティコ・マドリー]

先発

GK 13 ヤン・オブラク

DF 14 マルコス・ジョレンテ

DF 15 クレマン・ラングレ

DF 21 ハビ・ガラン

DF 24 ロビン・ル・ノルマン

MF 4 コナー・ギャラガー

MF 8 パブロ・バリオス

MF 20 ジュリアーノ・シメオネ

MF 23 ニコラス・ゴンサレス

FW 7 アントワーヌ・グリーズマン

FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ

控え

GK 1 フアン・ムッソ

GK 31 エスキベル・ガメス

DF 3 マッテオ・ルッジェーリ

DF 16 ナウエル・モリーナ

DF 17 ダビド・ハンツコ

DF 18 マルク・プビル

MF 6 コケ

MF 28 タウフィク・ザンジ

FW 9 アレクサンデル・セルロート

FW 12 カルロス・マルティン

FW 29 ラヤネ・ベリド

監督

ディエゴ・シメオネ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります