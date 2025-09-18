◇ナ・リーグ カブスーパイレーツ（2025年9月17日 ピッツバーグ）

体調不良で試合を欠場していたカブス・鈴木誠也外野手（31）が、17日（日本時間18日）のパイレーツ戦に6試合ぶりに出場した。

鈴木は「5番・右翼」でスタメン出場。4打席で死球、左飛、二ゴロ、中飛と無安打に終わり、6回裏の守備から交代した。初回には左ひじ付近に死球を受けたが、その後も問題なくプレーを続行した。

無安打に終わったとはいえ、一歩前進した形。15日の試合前に、4日ぶりとなるキャッチボールや守備練習をこなし「体を動かし始めたばかりなので、まだまだです」と話していた。

チームはプレーオフのワイルドカード争いでトップ。10月の戦いに向けて、鈴木には完全復活が期待される。

なお、試合は8−4でカブスが勝利し、5年ぶりのプレーオフ進出が決定。試合後にはシャンパンファイトでお祝いし、鈴木や長髪を結んだ“ちょんまげ姿”の今永も満面の笑みで喜びを表現していた。

鈴木は4年目で初のポストシーズン。今季はここまで27本塁打、91打点とキャリアハイの成績で、チームをけん引。2年目の今永も9勝7敗、防御率3.29と、先発ローテーションの一角として支えている。