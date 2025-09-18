ボートレース鳴門の開設72周年記念競走「G1大渦大賞」は、17日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう18日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

考えられる進入パターンは3つ。（1）枠なり2対4で菅のチルトは通常仕様。（2）枠なり2対4で菅のチルトが3度。（3）菅がチルト3度で大外に出る。本紙は（1）の可能性が高いとみる。

チルト05の準優12Rで圧巻3カド捲りを決めた菅の地元G1初Vに期待した。4月の津73周年は逃げでG1初V。節イチ伸びを武器に、次は本領の捲りで決める。予選トップの池田は準優で菅に捲られて2着。それでも、捲られながら残した回り足に驚いた。菅マークからの差し勝負だ。内枠を占めるのは岡山両者。伸び型の入海がカベ役を果たして、インの吉田が逃げ切る場面も想定したい。

＜1＞吉田拡郎 起こしから行き足まではいい。そこから伸びることはない。出足は◎。伸びは中堅の人とは同じくらいあると思う。

＜2＞入海馨 伸びは上位。周りも出してきたけど、負ける感じはない。出足は負ける人はいる。

＜3＞菅章哉 仕上がっている。行き足から伸びはトップ。そこに振っている分、出足は弱い。でも、コース選択、チルトを上げるかは正直まだ迷っている。

＜4＞池田浩二 仕上がりは出足系。ターンは好きな感じになってきている。伸びは伸びられる人が多い。

＜5＞磯部誠 行き足、ターン回りがいい。レースに行くといいし実戦足系。体感も含めてペラ交換前の方が良かったのは確か。

＜6＞河合佑樹 乗り心地が来たから準優はいいターンができた。ただ、完璧ではなかった。足は中堅上位。