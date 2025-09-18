ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」が、17日に開幕した。きょう2日目は12Rでドリーム第2弾「淡海ドリーム」が行われる。

地元の丸野は見るからに気配が芳しくないが、何とか立て直して白枠を生かしたい。峰は出足の良さを生かして異次元ターン。白井は前操者（石川真二）のペラを叩いている途中だが、巧腕発揮といきたい。上條はシャープに展開を突く。

＜1＞丸野一樹 キャリアボデーを換えたけど良くなかった。何か改善方法を考えてやっていきたいです。

＜2＞白井英治 まだペラを叩き切れていません。現状の足の状態としては、普通ぐらいです。しっかりペラを叩きます。

＜3＞峰竜太 出足は良さそうですね。伸びも雰囲気は悪くない。乗り味もいいし、岩瀬の次ぐらいはあると思います。現状でも仕上がりは悪くないです。

＜4＞関浩哉 乗りやすいしターンで押してくれます。直線は普通。前半も良かったけど、後半は押しが凄く良かった。そんなに大きなことはせず微調整で。

＜5＞上條暢嵩 前回来た時にチルト05で良かったので1回乗ってみたら、高過ぎて起こしで鳴くので、ライナーを入れて05。まだやっていない調整も考えます。

＜6＞遠藤エミ 足はいい感じです。ペラは片面だけ叩きました。ペラはまだ調整の余地があります。