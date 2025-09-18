「とんでもないボディだな！」スイス代表のブロンド女子が湖畔で魅せた“桃色ビキニショット”に大反響！「天は二物を与えたよ」「まじで綺麗だわ」
2025-26シーズンもユベントス女子でプレーするスイス女子代表MF、アリシャ・レーマンが公式インスタグラムを更新。大胆なビキニ姿を披露して、ファンの関心を誘っている。
欧州メディアがこぞって“世界一セクシーなフットボーラー”と謳い、いまやインスタ・フォロワーが1648万人を数えるインフルエンサーだ。ユーベ１年目だった昨シーズンはセリエＡとコッパ・イタリアの２冠を獲得する原動力となり、今夏にはスイス女子代表として女子EUROに出場して存在を誇示した。
そんな美貌と実力を備える26歳のアタッカーは、イタリア・コモ湖畔で束の間のバカンスを満喫。ピンクのビキニを着たショットを複数投稿し、チームメイトたちがプールを挟んでリフティングする様子なども紹介した。
投稿をチェックした世界中のフォロワーはさっそく反応。「とんでもないボディだな！」「もはや彼女は芸術だ」「真のヴィーナス」「天は二物を与えたよ」「まじで綺麗だわ」「（３枚目の）跳んでる写真が大好き」「ゴージャスの極みだ」「ほんとにフットボーラーなのかい？」などなど、返信欄には650件を超えるコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】アリシャ・レーマンが公開した“大胆ピンクビキニ”姿をチェック！
