◆米大リーグ ドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

「打者・大谷」のすごさについてドジャースのＡ・ベイツ打撃コーチ（４１）が解説した。一番の特長は正確性を兼ね備えた高速スイング。昨季からの変化もある中で、用意周到な姿勢も２年連続５０本塁打の快挙につながった。（取材・構成＝中村 晃大、村山 みち）

大谷のスイングスピードは最速なわけではない。今季は平均７５・９マイル（約１２２・１キロ）でメジャー全体１６位。１位はＯ・クルーズ（パイレーツ）で７８・８マイル（約１２６・８キロ）だが、大谷は一体何が秀でているのだろうか。ベイツ・コーチは証言した。

「翔平を特別にしているのは『正確性を犠牲にしない範囲で、できるだけ速く振ることができる』こと。クルーズは体が大きく（身長２０１センチ）、その分スピードを生み出せるが、スピードが速くても正確性を犠牲にしてはならないんだ。翔平は正確性を損なわず、バットスピードも非常に速い。捉え損ねたとしても、本塁打になるからね。おそらく８割程度の力でスイングするのがベストだと思う」

昨季は３３・２インチ（約８４・３センチ）だったスタンス幅が今季は３６・８インチ（約９３・５センチ）に広がるなど、史上初の「５０―５０」を達成した昨季から変化も見える。

「彼は常にスタンスの幅を変えてプレーしている。しかし、スタンスを広げたから本塁打が出る、狭めたから出ないという単純な話ではない。下半身が使えていない時に、幅を広げて脚の力を感じることで安定することもあるんだ。昨年は左翼方向への打球がもう少しあった。今年は変化球を引っ張ることが多い傾向だが、配球や体調など多くの要因が絡んでいる」

大谷には多くの自由を与え、コーチから技術に関して意見することはほとんどない。選手にはそれぞれ形があり、スタイルは異なる。

「翔平が何かに迷って、助けを求めるような場面はなかった。彼の場合は問題が非常に小さいし、（形を）常に少しずつ変えている。翔平が重要視するのはタイミングなんだ。正面に構えて、前足の膝が内側に入るタイミング、そしてそれが開くタイミング。フリーマンはほぼ変わらず、常に同じだ。一方、ムーキー（ベッツ）はよく変える」

大谷の準備は主に試合前に室内ケージで打ち込むこと。ＤＨ専任の昨年から今年の“二刀流調整”を行っていた。

「登板日には遅れて球場に来るが打撃に関するルーチンは昨年と同じだ。彼は今年こうなることを見据えて、昨年から意図的にそうしていた。（打つのは試合直前に）２０〜２５分くらいかな。たくさんスイングするというよりウォームアップだ。投げる日も準備自体は同じ時間に始める。数を減らすことはあるが、大体の範囲の中で変わらない」

【注】データの数値は「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」を参照。