◆米大リーグ ドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

すでに短期決戦を意識したかのような、大谷の圧倒的な投球だった。初回、２番・シュワバーにこの日最速の１６３．７キロを計測するなど立ち上がりから飛ばしていた。もちろん１、２、３番が特に強力なフィリーズ打線だからということもあるけど、先を考えないＰＳ仕様の投球に映った。

この日は５回６８球で無安打投球を続けていた中で降板した。今季の１試合最多投球数は８７球だが、登板ごとに球数を増やしていかないということは、今年は８０球程度を守るということだろう。大谷も理解していて、力をセーブする必要がなく、飛ばしていける。フィリーズとは、現状の成績ならば地区シリーズで激突する。相手に嫌な印象を植え付けることも考えていたはずだ。

ＰＳでの起用法が注目されているが、基本は先発になるはずだ。打者出場との兼ね合いもある。ただ、何が起こるのが分からないのがＰＳ。勝ち進んでいけば…ＷＢＣのようにクローザーに回ることもあるかもしれないね。（野球評論家・郄橋 尚成）