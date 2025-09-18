◆米大リーグ ドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷がポストシーズン（ＰＳ）での“二刀流プラスアルファ”に意欲を示した。リリーフに回ることも想定し、外野守備の準備をする考えを示した。

ＰＳでも先発起用が基本線だが、チームは救援陣が不安定。２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦で胴上げ投手になった右腕をリリーフ起用することも議論されており「いろんな人といろんな話をして、当然その話も出ましたし。選手として、どこでもいけと言われた時にその対応ができる準備をまずはしたい」。そして、人一倍強い覚悟を口にした。

「それがマウンドでもそうですし、もしかしたら外野もね。救援でいくということはその後のことも考えると、外野の守備に就かないといけない状況があったりすると思うので」

２２年に制定された「大谷ルール」では、先発投手は降板してもＤＨで出場を続けられるが、救援の場合は降板すると交代か守るかの選択肢しかない。フリードマン編成本部長は「あのルールは人々に二刀流に挑戦させ、取り組みを後押しするために導入されたと思う。将来的には変更されるべきだろう」と疑問を呈していた。だが、少なくとも今季は現ルールで戦うしかない。

大谷の最後の外野守備はエンゼルス時代の２１年８月８日（同９日）の敵地・ドジャース戦。登板後に守備に就いたのは同年７月１９日（同２０日）の敵地・アスレチックス戦が最後だ。しかし、昨年のキャンプには外野用グラブ、一塁ミットを持参。シーズン中も外野用グラブでキャッチボールをしていたこともあった。この日の試合後、ロバーツ監督は「そういう気持ちを示してくれたことは本当にありがたいし、一つの可能性ではあるが、実際にどうなるかは分からない。今年彼は一度も外野を守っていないからだ」と話すにとどめた。（中村 晃大）