ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖKICK BACK¡×¤¬Á´ÊÆ¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¡ÊRIAA¡Ë¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¡ªÆüËÜ¸ì»ì¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖKICK BACK¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¡ÊRIAA¡Ë¤Ë¤è¤ê¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¥´ー¥ë¥É¸ø¼°Ç§Äê¤ËÂ³¤¡¢ÆüËÜ¸ì»ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡È»Ë¾å½é¡É¤Î¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤È¤¤¤¦°Î¶ÈÃ£À®¤È¤Ê¤ë¡£
¢£MV¤Ï2²¯ºÆÀ¸¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï5²¯²óÄ¶¤¨
¥¢¥á¥ê¥«¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¡ÊRIAA¡Ë¤Ï1952Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤Î¥»ー¥ë¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¥´ー¥ë¥É¡õ¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿µ¡´Ø¡£RIAA¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKICK BACK¡×¤¬¡¢2023Ç¯8·îÉÕ¤±¤Ç50Ëü¥æ¥Ë¥Ã¥È°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿³Ú¶Ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥´ー¥ë¥É¸ø¼°Ç§Äê¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢100Ëü¥æ¥Ë¥Ã¥È°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿³Ú¶Ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¸ø¼°Ç§Äê¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£À¤³¦Ãæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÈ¿¶Á
¡ÖKICK BACK¡×¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡£ºî»ìºî¶Ê¤òÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢ÊÆÄÅ¤È¾ïÅÄÂç´õ¡ÊKing Gnu/MILLENNIUM PARADE¡Ë¤¬¶¦Æ±ÊÔ¶Ê¡£¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¡Ö¤½¤¦¤À¡ªWe¡Çre ALIVE¡×¤¬¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÊÆÄÅ¤¬¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
2022Ç¯10·î12Æü0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÇÛ¿®¥Ç¥¤¥êー¥Á¥ãー¥È31´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Spotify¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥È¥Ã¥×50 - ¥°¥íー¥Ð¥ë¡×¡Ê10·î13ÆüÉÕ¡Ë¤Ë47°Ì¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±¥Á¥ãー¥È¤Ë¹ñÆâ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¾ïÅÄÂç´õ¤¬½Ð±é¤·¤¿MV¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢MV¤Ï2²¯ºÆÀ¸¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï5²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖKICK BACK¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOST CORNER¡Ù¡Ê2024Ç¯8·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëCD¤âÁ´À¤³¦¤ÇÈ¯Çä¡£ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë²»³Ú¥Á¥ãー¥È¡¦Billboard¡Ê¥Ó¥ë¥Üー¥É¡Ë¤Î¡ÖTop Current Album Sales¡×¡ÖWorld Albums¡×¡ÖEmerging Artists¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Á¥ãー¥È¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2024Ç¯9·î7ÆüÉÕ¡Ë¤Ç¡¢TOP 50Æþ¤ê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTRAY SHEEP¡Ù¤ËÂ³¤¡¢2ºîÏ¢Â³¤Ç¤Î50ËüËçÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à2ºî¤ÇÎßÀÑÇä¾å50ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÎáÏÂ½é¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎáÏÂ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºîÉÊ¤ÇÎß·×Çä¾å50ËüËç¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë¡£
¢£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖKICK BACK¡×¤¬¡¢RIAA¥¢¥á¥ê¥«¥ì¥³ー¥É¶¨²ñ¤è¤ê¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÊÔ¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢King Gnu¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶ìÏ«¤¹¤ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¢¸µ²á¤®¤ì¤ÐÇ®¤µËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡£»£±Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤Î°ìËë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î½é¤á¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤³¤Î¡ÖKICK BACK¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù¤¬ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÀ¨¤¯Âç¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖKICK BACK¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ÈÇ¤ò¡¢Frost Children¤Ë¼ê³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Frost Children¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¡£¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿¶¤ìÉý¤Ç1È¯ÌÜ¤«¤éºÇ¹â¤Î²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤³¤¦¡È¤ä¤Ã¤¿ー¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Ä°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Æ°²è¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤éÈ´¿è
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.15 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
DIGITAL SINGLE¡ÖIRIS OUT¡×
2025.09.22 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ, ±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë
DIGITAL SINGLE ¡ÖJANE DOE¡×
2025.09.24 ON SALE
ÊÆÄÅ¸¼»Õ
SINGLE¡ÖIRIS OUT / JANE DOE¡×
¢¨Å¹ÃåÆü2025.09.22
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖKICK BACK¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://reissuerecords.net/kickback/
ÊÆÄÅ¸¼»Õ OFFICIAL SITE
http://reissuerecord
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖKICK BACK¡×¤¬¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖKICK BACK¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿