ÊüÁ÷100¼þÇ¯¤ÎNHK¡¡¹ÈÇò¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡ÖÍò¡×¡¡º£¸åËÜ³Ê¸ò¾Ä¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ²Î¾§¤¹¤ì¤Ð³èÆ°µÙ»ß¸å½é
¡¡NHK¤Ï17Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤òº£Ç¯¤âNHK¥Û¡¼¥ë¤ÇÍ´ÑµÒ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ÈÇò¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½Ð¾ì²Î¼ê¤ä´ë²è¤ÎÁª¹Í¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢À©ºî¿Ø¤¬º£Ç¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£Ç¯5·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÍò¡×¤À¡£¤¢¤ë¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤À¤¬¡¢ºÇ½ÅÍ×¸õÊä¤È¤·¤Æ½Ð±é¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Íò¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°¥é¥¹¥È¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç12Ç¯Ï¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µÙ»ß¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸Ä¡¹¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·½Ð¾ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ²Î¾§¤¹¤ë¤Î¤Ï³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¡¢NHK¤âÆÃÊÌ¤Ê¹ÈÇò¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»³Ì¾Áí¶ÉÄ¹¤Ï²ñ¸«¤ÇÍò¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤¬Åú¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¶É°÷¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤ÏÊüÁ÷³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Êý¤òÂ¿¤¯¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍò¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£¶ÉÆâ¤Ç¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë5¿Í¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÈÖÁÈ¤Ï¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤éÆ±11»þ45Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£´ÑÍ÷Êç½¸¤Ï10·î2Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£