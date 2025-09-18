¡ÖKing¡¡Gnu¡×°æ¸ýÍý¡¡·ëº§È¯É½¤Ç·è°Õ¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡×ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing¡¡Gnu¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î°æ¸ýÍý¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò17Æü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¡¢King¡¡Gnu¤Î²»³Ú¤äÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼«Ê¬¤Î³èÆ°¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ý¤Ï¹ñÆâºÇ¹âÊö¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅìµþ·Ý½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉôÀ¼³Ú²Ê¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Î¾ïÅÄÂç´õ¡Ê33¡Ë¤ÎÄã²»¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬King¡¡Gnu¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï2019Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖÇòÆü¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°æ¸ý¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖLuminance¡×¤â¥½¥í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ë½é¼ç±é¡£Á°Æü16Æü¤Ë¤Ï¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¤òÆÀ¤¿°æ¸ý¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤¬º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡þ°æ¸ý¡¡Íý¡Ê¤¤¤°¤Á¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤Î31ºÐ¡£2019Ç¯1·î¤Ë¾ïÅÄ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¿·°æÏÂµ±¡Ê32¡Ë¡¢¥É¥é¥à¥¹¤ÎÀª´îÍ·¡Ê¤»¤¡¦¤æ¤¦¡¢33¡Ë¤È¤È¤â¤ËKing¡¡Gnu¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSympa¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯12·î¤ËNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£