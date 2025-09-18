多部未華子、マック新CMでカプセルトイに夢中 自身を幸せにするものは“自転車”「ほぼ毎日乗る」
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の多部未華子が出演するマクドナルドの新CM「セット500『カプセルトイ』」篇（30秒）が、9月23日より全国放映される（※一部地域を除く）。
3月12日よりボリューム感がありながらおトクなバーガー「ハンバーガー」「マックチキン（R）」「スパチキ」「チキチー（R）」「エグチ」に、選べるサイドメニューとドリンクMがついて、いつでも500円台で楽しめるセット5種類を「セット500」として提供しているマクドナルド。5種類のバーガーから選べる豊富なラインアップと、サイドメニュー・ドリンク付きで440通りの組み合わせから選べる楽しさ、500円台で楽しめるお得感を感じられる。
5月に放送を開始した「バッティングセンター」篇に続く「セット500」の新TVCM「カプセルトイ」篇の撮影現場に到着した多部は、全フロアで合計1,000台を超えるカプセルトイマシンがあるという壮大な光景に驚きながらも、バラエティに富んだアイテムを眺めながらウキウキとした表情を見せた。子どもの頃、お小遣いをもらうと近所の駄菓子屋へ出かけてカプセルトイを購入した思い出があるという多部は、ズラリと並んだカプセルトイマシンの中からユニークなフィギュアやアイテムを見つけてはスタッフと一緒に盛り上がり、笑顔いっぱいで楽しい雰囲気のまま撮影本番に臨んだ。
お気に入りのカプセルトイを見つけるシーンでは、ワクワク感に満ちた表情で500円硬貨を見つめていた多部。当初は「お目当てのアイテムを手に入れたい」という強い気持ちが伝わる演技でリハーサルに臨んでいたが、監督から「願いを込めながらも楽しい気持ちが伝わってくる感じで」とオーダーを受けると、幼い子どもの頃の記憶を蘇らせながら童心に帰ったような柔らかい表情でカプセルトイマシンのハンドルをガシャリ。欲しいアイテムを目指して再チャレンジするシーンでも「今度こそ…」とワクワク感満点の笑みで本番に臨み、スムーズにOKテイクを獲得した。
願いを込めてハンドルを回した結果、出てきたアイテムはお目当てのアイテムとは全く違うフィギュア。撮影本番では「これかぁ…」と残念な表情を見せていた多部だが、「カット」の合図がかかると、“ハズレ感”を漂わせながらもどこか愛嬌を感じさせるユニークなキャラクターをじっと眺め、クスッと笑みを浮かべる場面も。繰り返し挑戦しても同じアイテムが出てくるストーリーだったためか、多部もだんだんとこのビジュアルに見慣れ、撮影後半ではこのキャラクターに愛着を感じたようで「意外と可愛いかも…？（笑）」とつぶやく様子も見られた。
カプセルトイに3回挑戦し、残念ながら3連続で“あのキャラクター”を引き当ててしまった多部に、マクドナルド店舗で出会った女の子がプレゼントしてくれたのは、まさかの“あのキャラクター”。子役の女の子が「これもどうぞ」とテーブルにフィギュアを追加してくれる“オチ”のシーンの撮影では、テイクを重ねる度に「本当にかわいい〜！」と笑顔をほころばせていた。カメラに映る位置やフィギュアを置くタイミングなど、監督の指示どおりに演技する女の子の様子を見た多部は、「こんなに小さいのに…どうやって芝居を覚えているんだろう。たくさん練習したのかなぁ？」と驚きながら、優しい表情で見守っていた。
さらに、人気恋愛リアリティショーに参加したことで話題となった、芸人の面高ケンスケが登場する動画を9月24日にマクドナルド公式SNSにて公開。マクドナルドの店内で『セット500』を楽しみながら、日常のシアワセを噛みしめるストーリーとなっており、デジタルデバイスを手放した状態でフランス・ニースを旅する恋愛リアリティショーの中でも印象的な食事シーンが多かった面高が、美味しそうに食事をするシーンも見どころとなっている。（modelpress編集部）
― CMに出演した感想をお聞かせください。
多部「物語の最後に“オチ”があって…とてもかわいい“オチ”で、楽しんでいただけるのではないかと思いました。（共演した小さい女の子が）とても可愛かったです。『どうやって（演技を）覚えているんだろう？』って。何度も何度もやって『可愛いな』って思いながら」
― 多部さんが「つい目移りしてしまうもの」があれば教えてください。
多部「お買い物行った時に『あれもいい、これもいい』、お洋服を見ても靴を見ても『こっちもいいな』、『この色もいいな』、『こっちの方が合わせやすいかな』とか、いろいろ目移りして…最近は余計なものを買わないように心がけています（笑）」
― 「多部さんをシアワセにするもの」を教えてください。
多部「最近はよく電動アシスト自転車に乗っていて、目的地に向かってスイスイ走っているんです。やっぱり歩いていくよりは早く着くので『ああ、すごいな自転車！』って思いながら、ほぼ毎日、自転車に乗っています」
― シルバーウィークに連休をとることができたら、どのように過ごしてみたいですか？
多部「今年はたくさん旅行に行きたいなと思っていて…温泉に。日本国内、海外どこでもいいから羽根を伸ばしたいなって思っています」
― お買い物などで「お値段以上のバリュー」を感じたエピソードがあればお聞かせください。
多部「自転車です。『そんなに乗るかな？』、『乗る機会があるかな？』って思いながら購入したんですけど…ほぼ毎日、どこへ行くにも自転車に乗っているので、お買い得というか、買ってよかったと思っています。自転車で走っていると、小さなスーパーとか『こんなお店があるんだ』みたいな発見があって。子ども向けの文房具屋さんとか、今まで目に留まらなかったお店をたくさん発見できるので、ちょこちょこ止まっては中を見て（笑）。そんな風に自転車生活を楽しんでいます」
