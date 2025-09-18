シンガー・ソングライターの米津玄師（３４）の楽曲「ＫＩＣＫ ＢＡＣＫ」が、９月付で米レコード協会（ＲＩＡＡ）からプラチナ認定されたことが１７日、分かった。日本語詞の楽曲がＲＩＡＡから同認定を受けるのは史上初の快挙となる。

同曲はテレビアニメ「チェンソーマン」のオープニングテーマで、２０２２年１０月に配信リリース。２３年にはＲＩＡＡが定める基準の５０万ユニット（デジタルシングル１枚のリリース、またはストリーミング１５０回再生を１ユニットとして計算）をクリアし、ゴールド認定を受けていた。

それから約２年。倍となる１００万ユニットを記録し、プラチナ認定の基準もクリアした。ロングヒットを受けての認定に、米津は「大変うれしく思っております」とコメント。同曲の制作時について「試行錯誤をすることもあったと思うんですが、喉元過ぎれば熱さを忘れ、今となってはすごく無邪気に作っていたなという良い思い出として残っています」と振り返った。

今春は全７都市を巡るワールドツアーも完走。そこでも同曲を歌唱しており「非常に熱く盛り上がってくれて、やはり『チェンソーマン』が日本以外の国でも人気なのもあわせて、この曲が持ってるエネルギーみたいなものがすごく大きいと感じる機会になりました」と手応えを口にした。

今月１９日にはシリーズ最新作となる映画「チェンソーマン レゼ篇」も公開予定。同作でも主題歌「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」とエンディングテーマ「ＪＡＮＥ ＤＯＥ」を手がけており、世界規模でのヒットに期待がかかっている。