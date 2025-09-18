◆米大リーグ ドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、史上６人目となる２年連続５０本塁打を達成した。本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。投手として予定の５回をノーヒットで投げ終えると、８回に３試合ぶりの５０号ソロ。チームはリリーフ陣が崩れ、逆転負け。２勝目はならなかったが、リアル二刀流でＢ・ルース（ヤンキース）ら偉人しか到達できなかった領域に足を踏み入れた。

夜空に伸びる白球を見上げ、左手でバットを放り投げた。確信歩きを６歩。この時ばかりは自分だけに許された時間を堪能した。２点を追う８回先頭。大谷は右腕ロバートソンの内角カットボールを捉えた。打球速度１１３・４マイル（約１８２・５キロ）で角度３７度。天高く舞い上がり、飛距離４３０フィート（約１３１・１メートル）で右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。３試合ぶりの５０号ソロ。２年連続で「５０」の大台に乗せた史上６人目の選手が誕生した。

「（５０本塁打に）到達できるということは、それだけチームの勝つ確率が高くなるっていうことだと思うので（良かった）」

３年連続本塁打王に向けては、トップのシュワバーに３本差とした。初回には投手としてそのシュワバーと初対戦。メジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）直球を初球に投げ込み、スライダーで見逃し三振に仕留めた。この三振で今季５０Ｋに到達。昨季の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）に続き、またも別の形で史上初の「５０―５０」（５０本塁打、５０奪三振）を成し遂げた。

右投左打であることが二刀流を支えている。マクギネス投手コーチ補佐は大谷の強みとして「体の回旋能力」を挙げる。「ブレーキのない車を運転するとしたら、スピードを出さないよね？ でも、世界最高のブレーキがついていると分かっていれば、どこまでも速く走らせられる。アスリートにとって回旋はブレーキ、つまり止める能力なんだ」

スイング始動後、多少タイミングを外されても、グッとこらえ、再始動して自分のポイントに持ち込める。その理由を「彼は左打ちの時に腹斜筋や回旋のトレーニングをしている。打撃のために鍛えた筋肉が右投げの時にも役立つ」と同コーチ補佐は語った。逆もまたしかり。投球のために作り上げたものが左打ちで役立つ。「彼の体は（二刀流だから）うまく維持されるようになっている」。爆発力を生む力と抑える力をバランスよく。まさに大谷ならではの能力だ。

フィリーズに痛い連敗を喫したが初回には二塁内野安打で今季最長の連続出塁を２１試合に伸ばした。「１打席でも多く、いいアットバット（打席）を作りたいだけ」。個人記録に興味はない。勝利に対する飢えが背番号１７を突き動かす。（中村 晃大）

〇…大谷が達成した２年連続５０本塁打は、歴代最多７６２本塁打を放ったバリー・ボンズも到達できなかった偉業。０２年のＡ・ロドリゲスを最後に出ていなかった。それを投打「二刀流」に復帰したシーズンで実現させた。マグワイア、ソーサ、ロドリゲスは後に筋肉増強剤の使用が取り沙汰されており「クリーン」な大谷が、投手も兼ねながら到達した価値は計り知れない。

◆新たな「５０―５０」 大谷が昨季の５０本塁打＆５０盗塁に続き、５０本塁打＆５０奪三振の「５０―５０」を達成した。５０発以上を打ったシーズンで奪三振を記録したのは１９２１年のＢ・ルース（ヤンキース）以来だが、その年のルースはわずか３Ｋ。大谷は５４奪三振まで数字を伸ばし、最強の二刀流であることを証明した。

◆ＮＰＢの２年連続５０本塁打 日本人では落合博満（ロ）が８５年（５２本）、８６年（５０本）で唯一記録。外国人ではカブレラ（西）が０２年（５５本）、０３年（５０本）を記録。全体でもこの２人だけ。ちなみに王貞治（巨）はプロ野球最多の３度シーズン５０本塁打以上をマークしているが、６４年（５５本）、７３年（５１本）、７７年（５０本）と２年連続は一度もない。この３人のほかにシーズン５０本塁打を２度以上マークしているのはローズ（近鉄）で０１年（５５本）、０３年（５１本）。