DECO*27「モニタリング」急上昇ランキング1位 藤井風の作品TOP10に7作【オリコンランキング】
サウンドプロデューサー・DECO*27（デコ ニーナ）の「モニタリング」が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率90.4%を記録。1位を獲得した。
【動画】DECO*27「モニタリング feat. 初音ミク」MV
DECO*27は2008年10月よりVOCALOIDを使用した作品を動画共有サイトに投稿開始、さまざまなアーティストへの楽曲提供、作詞、タイアップソあングなども手がけている。
9月5日にDECO*27公式YouTubeチャンネルで「モニタリング (Best Friend Remix) feat. 初音ミク」が公開され、12日公開のYouTubeチャートでは1位に上昇していた。
そのほか、「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では藤井風の作品がTOP10に7作ランクイン。
藤井風は、先週9月15日付「オリコン週間音楽ランキング」で最新アルバム『Prema』がアルバム、デジタルアルバム、合算アルバムランキングで1位を獲得し、3冠を達成。最新9月22日付でもオリコン週間デジタルアルバム1位を記録している。
8月31日、9月7日にテレビ朝日系で放送された「EIGHT-JAM」へ出演したほか、『Prema』の発売日である9月5日に出演したテレビ朝日系『MUSIC STATION』での歌唱、9月8日にはテレビ朝日系『徹子の部屋』に出演するなど露出が続いた。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日（月）〜9月14日（日））＞
