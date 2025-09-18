NEWS、映像3部門で同時1位 嵐に並ぶ歴代2位タイの記録も【オリコンランキング】
NEWSの最新音楽映像作品『NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS』が、18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で初週売上DVD：1.3万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：3.1万枚を記録。「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに初登場1位を獲得した。
【動画】『NEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS』15秒ティザー
音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても合計売上：4.4万枚で1位に初登場。これで12作連続・通算12作目の映像3部門同時1位獲得となり「映像3部門同時1位連続獲得作品数」【※1】と「映像3部門同時1位通算獲得作品数」【※2】は、いずれも嵐と並ぶ歴代2位タイとなった。
【※1】「映像3部門同時1位連続獲得作品数」記録／1位：SUPER EIGHT（15作）、2位：嵐、NEWS（12作）
【※2】「映像3部門同時1位通算獲得作品数」記録／1位：SUPER EIGHT（15作）、2位：嵐、NEWS（12作）
本作は、“日本”をテーマに原点回帰したアルバム『JAPANEWS』を引っ提げて開催されたライブツアーの映像作品。声優・野沢雅子氏のナレーションをガイドに、アルバム最新楽曲に加えてカップリングファン投票をもとに選曲された「フルスイング」や「バンビーナ」などを収録している。
