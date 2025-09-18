北村一輝×水上恒司、CM初共演！“ハ行アドリブ合戦”で現場が爆笑の渦に！
俳優の北村一輝と水上恒司が、『DMM オンラインクリニック』の新CM「居酒屋篇」に出演。本作が2人にとって初のCM共演となり、先輩・後輩役として登場。世代を超えたリアルなやり取りを通じて、AGAや身だしなみケアの大切さを軽快に描き出している。
【動画】北村一輝＆水上恒司 初共演！「おっ、九州男児！」先輩の愛ある可愛がりにほっこり
新CMでは、仕事終わりに居酒屋で一杯を楽しむ2人の自然体な会話が展開。撮影前の読み合わせでは「いかに本物の居酒屋トークに聞こえるか」をテーマにセリフを磨き上げたという。やり取りは次第にヒートアップし、相づちの芝居から「へー、ほー、はー対決」と名付けられたアドリブ合戦に発展。監督のカットの声がかかると、現場は大笑いに包まれた。
水上も「『してる？はじめてる？』のシーンでは、言葉ではなく“ハ行”で表現しているところが見どころ」と太鼓判を押し、手応えを感じた様子だ。
さらにCM本篇のあとにはメイキング映像も収録。初共演の水上について北村は「スター性があって華がある人」と第一印象を語る一方、実際に会うと「よろしくお願いします！」と元気にあいさつする姿に「お！九州男児！」と自然と笑みがこぼれ、距離が一気に縮まったという。
新CMは、今月22日より全国でオンエアされる。
＜CMストーリー＞
仕事終わりに、馴染みの居酒屋でビールと焼き鳥を前に、会社の先輩（北村一輝）と後輩（水上恒司）が普段のように何気ない会話を交わしている。
「この間、同窓会に行ってさ…」と切り出した北村。「周りがみんな、AGA治療を始めてて…」とAGAの話題を口にする。
すると、後輩役の水上は「あー！俺の同期も！」と即答する。2人の会話から、いまや誰もがAGA治療を始めているという事実が明らかに。
AGA治療が自分たちの周りでも当たり前になっていることに、驚きと確信の表情で顔を見合わせ、その勢いを改めて認識する北村先輩と水上後輩であった。
