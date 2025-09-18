KOICHI DOMOTO、自身通算2作目の合算アルバム1位【オリコンランキング】
KOICHI DOMOTO名義による堂本光一の最新アルバム『RAISE』が、週間8万5496PTを記録し、9月18日発表の「オリコン週間合算アルバムランキング」で1位を獲得。2021年6月14日付『PLAYFUL』以来、4年3ヶ月ぶり、自身通算2作目の1位となった。
【全身ショット】スタイリッシュ！レザージャケットでビシッと登場した堂本光一
週間ポイントの内訳は、CD：8万5496PT／ストリーミング：−／デジタルアルバム：−。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週8.5万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントのみで、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキング【※】2冠を獲得した。
そのほか最新の「週間合算アルバムランキング」では、2位に、藤井風『Prema』がランクイン。同日付「オリコン週間アルバムランキング」では2位、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では2週連続で1位を獲得し、このCD売り上げとダウンロード、ストリーミングのポイントをそれぞれ積み上げ、前週9月15日付に続き2週連続で合算アルバムTOP3入り。累積PT数は27万636PTとなった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間:2025年9月8日〜14日）＞
【全身ショット】スタイリッシュ！レザージャケットでビシッと登場した堂本光一
週間ポイントの内訳は、CD：8万5496PT／ストリーミング：−／デジタルアルバム：−。本作は、同日付「オリコン週間アルバムランキング」で初週8.5万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。このCD売上枚数のポイントのみで、合算アルバムでも1位に。オリコン週間音楽ランキング【※】2冠を獲得した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
「週間合算シングルランキング」「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月22日付：集計期間:2025年9月8日〜14日）＞