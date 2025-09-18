多部未華子「ほぼ毎日」自転車に乗っている マクドナルド新CM「セット500『カプセルトイ』」篇出演で告白
俳優の多部未華子が、23日から放映される日本マクドナルドの新CM「セット500『カプセルトイ』」篇に出演する。
【動画】「うそでしょ…」カプセルトイに夢中になる多部未華子
、同店では、「ハンバーガー」や「マックチキン」などのバーガーに、サイドメニューとドリンクMが付いて500円台で手軽に楽しめる5種類のバリューセットを「セット500」として販売中。その新CMとなる。
CMは多部が、カプセルトイに夢中になり、目当てのフィギュアが出るように願いながら500円玉を投入しハンドルを回すも、何度挑戦しても出てくるフィギュアが同じで残念そうな表情を浮かべる。次こそは目当てのフィギュアに出会えるかも…と最後のワンコインを投入しようと思ったその時、「セット500」の存在を思い出しマクドナルドに直行。「セット500」を楽しむという内容。
撮影後のインタビューでは、新TVCMの“シアワセの「セット500」”の魅力を訴求する内容にちなみ、「シアワセにするもの」を聞かれると「最近はよく電動アシスト自転車に乗っていて、目的地に向かってスイスイ走っているんです。やっぱり歩いていくよりは早く着くので『ああ、すごいな自転車！』って思いながら、ほぼ毎日、自転車に乗っています」と告白した。
さらに「お値段以上のバリュー」を感じたエピソードを聞かれると、またもや「自転車です」と回答。「『そんなに乗るかな？』、『乗る機会があるかな？』って思いながら購入したんですけど…ほぼ毎日、どこへ行くにも自転車に乗っているので、お買い得というか、買ってよかったと思っています。自転車で走っていると、小さなスーパーとか『こんなお店があるんだ』みたいな発見があって。子ども向けの文房具屋さんとか、今まで目に留まらなかったお店をたくさん発見できるので、ちょこちょこ止まっては中を見て（笑）。そんな風に自転車生活を楽しんでいます」と話した。
なお同店は24日より、恋愛リアリティショーへの出演で大きな話題を呼んだ芸人の面高ケンスケが登場するSNS企画も開始する。
