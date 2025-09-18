ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬²÷µó¡ÖKICK¡¡BACK¡×¤¬Á´ÊÆ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¡¡ÆüËÜ¸ì»ì³Ú¶Ê¤Ç¤Ï»Ë¾å½é
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê34¡Ë¤Î¡ÖKICK¡¡BACK¡×¤¬¡¢Á´ÊÆ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¡ÊRIAA¡Ë¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡ÈÆüËÜ¸ì»ì¡É¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¿Ê½Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡ÖKICK¡¡BACK¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¡¢King¡¡Gnu¾ïÅÄÂç´õ¡Ê33¡Ë¤È¶¦Æ±¤ÇÊÔ¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡£22Ç¯10·î¤ËÇÛ¿®¤·¡¢²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSportify¡×¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¥Ç¡¼¥ê¡¼¥é¥ó¥¯¡Ö¥È¥Ã¥×50¡Ý¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤Ç¤Ï47°Ì¤È¡¢¹ñÆâ²Î¼ê¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï23Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó100Ëü¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸1²¯5000Ëü²óÁêÅö¡Ë°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿³Ú¶Ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¡×¤ËÅþÃ£¡£ÊÆÄÅ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Æ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹Ôºø¸í¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¢¸µ²á¤®¤ì¤ÐÇ®¤µËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ìµ¼Ùµ¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î½é¤á¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤³¤Î¡ØKICK¡¡BACK¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÇÈó¾ï¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬ÆüËÜ°Ê³°¤Î¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
RIAA¤ÏÁ´ÊÆ¤Ç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¡õ¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¹Ô¤¤¡¢16Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¶Ê¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤â´Þ¤á¤ë¤â¤Î¤Ë²þÄû¡£²áµî¤ËÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³»á¤Ê¤É¤¬¥´¡¼¥ë¥É¡õ¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÊÆ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ÄÊÆÄÅ¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿18Ç¯¤Î¡ÖLemon¡×¤ÏMV¤¬9¡¦3²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£MV1²¯²óºÆÀ¸¤Ï16ºîÉÊ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLOST¡¡CORNER¡×¤òËÌÊÆ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÊÆ¡¦Billboard¤Î3¤Ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇTOP50Æþ¤ê¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁ°ºî¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à2ºîÏ¢Â³¤ÇÎßÀÑÇä¾å50ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÎáÏÂ½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£