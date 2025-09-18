フェイエノールトvsシッタート スタメン発表
[9.17 オランダ・エールディビジ第3節](スタディオン・フェイエノールト)
※27:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 2 バルト ニューコープ
DF 4 渡辺剛
DF 15 J. Bos
DF 21 アネル アフメドジッチ
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 28 O. Targhalline
FW 9 上田綺世
FW 16 L. Sauer
FW 36 J. Slory
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 39 L. Bossin
DF 5 G. Smal
DF 26 G. Read
DF 31 マルコム・イェン
DF 43 J. Plug
MF 40 L. Valente
MF 47 T. Kraaijeveld
FW 10 サイル・ラリン
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 G. Diarra
FW 32 A. Sliti
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[シッタート]
先発
GK 31 M. Branderhorst
DF 4 S. Adewoye
DF 8 J. Dahlhaus
DF 18 ディミトリス・リムニオス
DF 44 イヴァン マルケス
DF 80 R. Fosso
MF 17 J. Lonwijk
MF 23 P. Brittijn
MF 77 L. Tunjić
FW 11 M. Aïko
FW 52 モハメド・イハッタレン
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 25 N. Martens
DF 12 イヴォ・ピント
DF 26 フブラン・メンデス
DF 28 ジャスティン・ハブナー
MF 20 エドゥアール・ミシュ
MF 21 M. Kerkez
MF 46 M. Gbemou
FW 7 K. Peterson
FW 9 カイ・シーアハウス
FW 19 P. Gladon
監督
バイスダニー
