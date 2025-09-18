[9.17 オランダ・エールディビジ第3節](スタディオン・フェイエノールト)

※27:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 2 バルト ニューコープ

DF 4 渡辺剛

DF 15 J. Bos

DF 21 アネル アフメドジッチ

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

MF 28 O. Targhalline

FW 9 上田綺世

FW 16 L. Sauer

FW 36 J. Slory

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 39 L. Bossin

DF 5 G. Smal

DF 26 G. Read

DF 31 マルコム・イェン

DF 43 J. Plug

MF 40 L. Valente

MF 47 T. Kraaijeveld

FW 10 サイル・ラリン

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 G. Diarra

FW 32 A. Sliti

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[シッタート]

先発

GK 31 M. Branderhorst

DF 4 S. Adewoye

DF 8 J. Dahlhaus

DF 18 ディミトリス・リムニオス

DF 44 イヴァン マルケス

DF 80 R. Fosso

MF 17 J. Lonwijk

MF 23 P. Brittijn

MF 77 L. Tunjić

FW 11 M. Aïko

FW 52 モハメド・イハッタレン

控え

GK 1 L. Koopmans

GK 25 N. Martens

DF 12 イヴォ・ピント

DF 26 フブラン・メンデス

DF 28 ジャスティン・ハブナー

MF 20 エドゥアール・ミシュ

MF 21 M. Kerkez

MF 46 M. Gbemou

FW 7 K. Peterson

FW 9 カイ・シーアハウス

FW 19 P. Gladon

監督

バイスダニー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります