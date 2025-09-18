Logitech G、マクラーレンとのコラボコレクションが発売決定！ ゲーミングヘッドセット「A50 X」もオレンジカラーに
【Logitech G PLAY 2025】 9月18日2時～ 配信開始
(C)2025 Logitech. All rights reserved
Logitech（日本法人名：ロジクール）は9月18日、F1チーム「McLaren Formula 1 Team」とコラボレーションした「McLaren Racing Collection」を発表した。
Logitech Gとパートナーシップを結んでいる「McLaren Formula 1 Team」とのコラボコレクションが発売決定。「RS Wheel Hub」と組み合わせて使用するハンドル「RS Formula Wheel McLaren Racing Edition」やコックピット「Playseat Formula Instinct McLaren Racing Edition」のほか、ASTROブランドのゲーミングヘッドセット「A50 X McLaren Racing Edition」の3点がラインナップされる。
RS Formula Wheel McLaren Racing Edition
Playseat Formula Instinct McLaren Racing Edition
A50 X McLaren Racing Edition【Logitech G PLAY 2025】
(C)2025 Logitech. All rights reserved