1,000円台キターーーッ！【ユニクロ】40・50代が似合う♡「SALEブラウス」

似合う服が見つからない……。そんなミドル世代は、上品見えして大人コーデを格上げできそうな【ユニクロ】のブラウスをチェックして。ドレープがきれいなブラウスやきちんと感も備わったブラウスなどが、セール価格1,000円台（税込）で販売中。この機会にまとめ買いするのもありかも！

ミドル世代に似合う上品見えブラウス

【ユニクロ】「ドレープTブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

とろみ素材による美しいドレープが魅力。Tシャツ感覚で着られそうなベーシックなデザインなのに、上品見えするブラウスは、ミドル世代のデイリーコーデに活躍の予感。腰にかかるくらいの長すぎない着丈なので、パンツにもスカートにも合わせやすそうです。

今の時期にぴったり！ 着回し抜群ブラウス

【ユニクロ】「レーヨンブラウス / 半袖」\1,990（税込・セール価格）

ドロップショルダーとボクシーシルエットが特徴。きちんと感がありながら、こなれた印象も与えられそうなブラウス。残暑が厳しい日は一枚で着たり、タンクトップに羽織ったりして。少し肌寒くなってきたら、カーディガンやセーターを重ねるのも◎ 襟付きデザインなので、レイヤードも自由に楽しめそうです。

ガバッと着るだけでOK！ お仕事にも使えるスキッパーブラウス

【ユニクロ】「レーヨンスキッパーブラウス / 7分袖」\1,990（税込・セール価格）

おしゃれが苦手なミドル世代には、ガバッと着るだけでサマ見えするスキッパーブラウスがおすすめ。タックインもアウトもキマりそうな、ちょうどいい着丈も魅力です。「表からステッチ（縫製糸）が見えないように工夫」（公式オンラインストアより）しているとのことで、クリーンな印象を与えられそうなので、ビジネスシーンにも重宝しそう。

エレガントな雰囲気をまとえるドット柄ブラウス

【ユニクロ】「レーヨンブラウス / プリント」\1,290（税込・セール価格）

学校行事やホテルランチなど、いつもよりおしゃれしてお出かけしたいときには、ドット柄が上品に華やぐこちらのブラウスがおすすめ。シャツディテールのきちんと感も備わっているので、甘さ控えめに大人っぽく着こなしたいミドル世代も、コーデに取り入れやすそうです。「洗濯後でもシワになりにくく、お手入れ簡単」（公式オンラインストアより）とのことなのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i