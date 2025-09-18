ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２１８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 45976.08（+218.18 +0.48%）
ナスダック 22213.15（-120.81 -0.54%）
CME日経平均先物 44620（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式17日終値
英FT100 9208.37（+12.71 +0.14%）
独DAX 23359.18（+29.94 +0.13%）
仏CAC40 7786.98（-31.24 -0.40%）
米国債利回り
2年債 3.545（+0.042）
10年債 4.047（+0.019）
30年債 4.647（-0.002）
期待インフレ率 2.371（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.675（-0.018）
英 国 4.625（-0.014）
カナダ 3.168（+0.018）
豪 州 4.221（+0.001）
日 本 1.592（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.29（-0.23 -0.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3720.80（-4.30 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115828.94（-1065.28 -0.91%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1695万1565（-155904 -0.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
