NY株式17日（NY時間13:04）（日本時間02:04）
ダウ平均　　　45976.08（+218.18　+0.48%）
ナスダック　　　22213.15（-120.81　-0.54%）
CME日経平均先物　44620（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9208.37（+12.71　+0.14%）
独DAX　 23359.18（+29.94　+0.13%）
仏CAC40　 7786.98（-31.24　-0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.545（+0.042）
10年債　 　4.047（+0.019）
30年債　 　4.647（-0.002）
期待インフレ率　 　2.371（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.675（-0.018）
英　国　　4.625（-0.014）
カナダ　　3.168（+0.018）
豪　州　　4.221（+0.001）
日　本　　1.592（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.29（-0.23　-0.36%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3720.80（-4.30　-0.12%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115828.94（-1065.28　-0.91%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1695万1565（-155904　-0.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ