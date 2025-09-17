絆が強くなっている証拠です。男性が「気を許してる女性」にしちゃうこと
意中の男性とお互いに信頼し合える関係を築くためには、お互いに相手の前で気兼ねなく自分の本性や本音を見せることができるかが１つの指標です。そこで今回は、男性が「気を許してる女性」にしちゃうことを紹介します。
｜扱いがちょっと雑になる
だんだん気の許せる関係になってくると、男性はあまり気を遣わないようになるため、扱いが雑になったように感じることがあります。例えば、会話が途切れそうになったとき、以前だったら男性から話題を振ってくれたのに、そのまま沈黙しているなんてことも。でも、それは男性にとって気の許せる女性になったからであって、気を遣う必要がないと思っている証拠です。
｜カッコ悪いところを見せる
女性に気を許した男性は、ちょっと情けない話を打ち明けてきたり、かなりダサい姿を見せたりするようになることも。実は男性も心の底ではカッコ悪いところを見せてもOKなパートナーを欲しているのです。「どんなにカッコ悪いことしても、この子なら俺のことを嫌ったりしないだろう」という安心感を与えましょう。
｜家族の話をする
家族の話は誰にでもするものではありません。信頼しているからこそ家族の話ができるのです。男性が自分の家族の話や、子どものころの話をしてくれるようになったら、あなたの信頼度が高い証拠といえるでしょう。
｜LINEよりも電話が増える
気軽に連絡を取り合うならLINEが便利ですが、LINEで長くやりとりするのはめんどくさいと感じる男性は少なくありません。そのような男性の場合、気の許せる女性にはLINEよりも電話で連絡を取ろうとします。LINEの途中で「通話にしない？」と言われることが多ければ、あなたに気を許している証拠でしょう。
今回紹介した内容があなたの彼や意中の男性に当てはまっているなら、かなり絆が強くなっている証拠。安心して関係をさらに進めていってくださいね。
