無自覚にやりがち！男性から距離を置かれる「NGコミュニケーション」
「なぜか彼が急に冷たくなった…」
それ、もしかすると無意識の内の言動が原因かも。男性は女性のちょっとした言葉や態度を見て「距離を置こう」となることが少なくないのです。そこで今回は、そんな男性から距離を置かれることになりやすい“NGコミュニケーション”を紹介します。
人前でのダメ出しやツッコミ
彼の友人や同僚の前で「それ違うよ」「また同じ話してるし」と指摘していませんか？軽いツッコミのつもりでも、男性にとってはプライドを傷つけられるシチュエーション。基本的には人前では味方でいることが大事。直してほしいことは２人きりの時に伝えるようにしましょう。
愚痴や悪口で空気を重くする
「今日も上司が最悪で…」「友達にこんなこと言われてさ」など、つい彼に聞いてほしくて愚痴をこぼすこともあるでしょう。でも、それが会うたびに毎回だと、男性にとってはストレスに。愚痴をゼロにする必要はないけれど、楽しい話題やポジティブな出来事とバランスを取るのが大切です。
連絡を“義務化”する
「寝る前は絶対電話して」「既読なのに返信ないの？」と、無意識に連絡をルール化しようとしていませんか？恋愛中でも自由時間を大切にしたいと考えている男性がほとんど。過剰な要求は「一緒にいるとしんどい」と思われがちです。大事なのは“すぐに返信したくなる雰囲気”をつくることになります。
恋愛感情は日常の小さな言動でじわじわ冷めていくもの。ぜひ今回挙げた言動を意識的に避けることが、長続きする恋愛の第一歩ですよ。
