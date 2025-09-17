きっと裏で言われてる。男性が共通して挙げる「イヤな女」の特徴
女性同士で「本当にイヤな男」と愚痴を言い合うように、男性同士も「イヤな女」の話題で盛り上がっているもの。
そこで今回は、男性が共通して挙げる「イヤな女」の特徴を紹介します。
好きな男性だけに媚びる
好きな男性の前だけで声のトーンを高めたり、上目遣いをしたり、大げさに甘えたりなど媚びる女性は男性ウケしないもの。
人によって態度を変えるような女性のことを、基本的に男性は人として信用しないでしょう。
見た目や言動がだらしない
見た目にしろ言動にしろ、だらしなさを感じる女性は男性ウケがとても悪いです。
そういう女性は男性から見ると、性格面も生活面も怠惰な印象でしょう。
当然「彼女にしたい」とは思わないでしょうし、男性の中には「男関係もだらしなさそう」と感じる人もいます。
見栄っ張りでマウントをとってくる
見栄っ張りでマウントを取ってくるような高飛車な印象の女性も男性ウケしません。
例えば「彼氏が途切れたことがない」「服はハイブランドしか買わない」など、それが事実であっても、自慢気にそれをアピールすれば、誰だって鼻につくもの。
そういう女性に対して男性は「付き合ったら面倒くさそう」としか感じないでしょう。
男性たちは「この女は要注意」と情報を共有し合っているものなので、恋愛成就のためにも自分が当てはまってしまわないように注意していきましょうね。
🌼ぜってー性格悪いよな…。男性から「避けられる女性」の共通点