その男、不倫確定です。男が不倫してるときにする不可解な行動

「不倫しているんじゃないか」と疑ったことがある女性も少なくないはず。
実は男性は、不倫しているときにある行動をする傾向があるのです。

そこで今回は男が不倫しているときにする不可解な行動を紹介します。

｜スマホを肌身離さず持ち歩く


トイレやお風呂に行くときでも、スマホを肌身離さず持ち歩く場合は、不倫の可能性大です。
スマホの中に見られたくないデータやメッセージがあるからこそ、肌身離さず持ち歩いてあなたに見られるのを阻止しているのでしょう。

普段でもスマホの画面を裏にしたり、メッセージの通知を頻繁に確認しているなら、注意深く様子を見ておいたほうがいいかもしれません。

｜急に優しくなる


急に自分の機嫌をとるような行動をしたり、何でもない日にプレゼントを買ってきたりするのは、不倫をしていることへの罪悪感からです。
罪悪感を感じるなら初めからしなければいいのにと思うものですが、やめられないのが不倫しているの人の性…。

いつもはしない行動を取ったり、急にあなたのご機嫌を取るような態度をしてきたら、注意が必要ですね。

｜残業や出張が多くなった


急に残業や出張が多くなるのは、相当な理由がない限り考えられないでしょう。
例えば会社の部署が変わったり、転職したりなどですね。

同じ部署で同じ仕事をしているのに、いきなり残業や出張が増えるなんてことはないはず。
残業や出張と称して、不倫相手と過ごす時間を作っているのかも！

｜お金の使い方の変化


不倫をするにはいろんなお金がかかります。
デート代、ホテル代、移動代、食事代など…。

不倫にお金がかかるからこそ、あなたと過ごす日常生活の中でお金の使い方に変化が見られます。
例えば急に節約をするようになったり、買い物に行ってもケチになったりですね。

不倫相手のためにあなたとの交際費を削ろうとしているのかも。
急にお金の使い方が変わったら、不倫の可能性も視野に入れておきましょう。

いかがでしたか？
不倫をすると、男性は隠しているようでも、意外なところにサインが隠れています。

いつもと違う行動をし始めた場合は、不倫の可能性を視野に入れた方がいいかも…。

