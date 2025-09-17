男性が追いかけなくなる原因はコレ！無自覚にやりがちな「NG行動」
「なんで最近彼が追ってきてくれないの？」そう感じているなら、実は自分の行動が原因かも。男性は言葉以上に態度や雰囲気に敏感で、ちょっとした違和感から気持ちが冷めてしまうことがあるのです。そこで今回は、そんな男性が女性を追いかけなくなる原因を紹介します。
気分次第で態度が変わる
昨日はニコニコだったのに、今日はそっけない――こんな対応のムラは男性を一気に混乱させます。シンプルな思考回路を持つ男性にとって「何を考えているのかわからない」と感じるのは大きなストレス。忙しさや気分の波はあっても、好きな人に対してはできるだけ一貫した態度を意識しましょう。
連絡に対するリアクションがない
男性は好意を持つ女性には積極的に連絡します。でも返信が遅い、絵文字もなく淡々としたメッセージ、既読スルーなどは「俺に興味がないのかな」と誤解されがちです。
会話で他の男性を出しすぎる
何気なく出した「この前、〇〇君がさ…」という話題。実はこれ、男性が最も気にする言葉の一つ。同じ男性の名前が何度も出てくると「もしかしてその人が本命？」「そいつと親しすぎないか？」などと不安に感じてしまいます。
男性が追いかけたくなる女性でい続けるためにも、今回挙げた行動に心当たりがあるなら、今すぐ改善してみてくださいね。
