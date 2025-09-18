夜まで続いた聴取に疲れたのでしょうか。車椅子に膝掛けという姿で現れた韓鶴子総裁（82）。韓国の旧統一教会トップが、特別検察官の事情聴取を受けました。

旧統一教会 韓鶴子 総裁

「（Q．金被告にネックレス・かばんを渡したか）なぜ渡さなければならないの？（Q．違法な政治資金や依頼を指示したか）してない！」

声を荒らげて疑惑を否定すると、車に乗り込みました。

韓総裁が出頭したのは、およそ9時間半前…。これまで3度の出頭の要請を受けながら、健康上の問題を理由に拒否していました。

記者

「韓鶴子総裁が到着しました。関係者に手を添えられ、ゆっくりと歩いていきます」

韓総裁は教団の元幹部を通じて、政府に支援や便宜をはかるよう依頼した疑いが持たれています。

韓鶴子 総裁

「（Q.金被告にネックレス・カバンを渡したか）雨が降っているのにご苦労様です。後で、後で聞いてください」

信者とみられる人からは励ましの言葉も…

「お母様、頑張って」

焦点となっているのは、旧統一教会と前の尹錫悦政権との癒着があったのかどうか。

韓鶴子 総裁（4月）

「天国の門が大きく開かれたことを満天下に宣布します」

教団と政治家の関係が問われたという点では、日本も同じです。安倍元総理の銃撃事件をきっかけに、教団と自民党の接点が相次いで明らかになりました。

韓鶴子 総裁（2019年10月・名古屋）

「政治と宗教は一つにならなければなりません」

一方で、長年続いていた信者に多額の献金や強引な勧誘を強いる実態。

教団への解散命令の是非をめぐり、東京高裁では審理が続いています。

今回の教団をめぐる疑惑は、次の2つです。

尹氏の妻・金建希被告に高級バッグやネックレスなどを贈った疑い。

尹前大統領の妻 金建希 被告（先月6日）

「国民の皆様に私のような何でもない人間がご心配をおかけして申し訳ありません」

さらに、16日に逮捕された尹氏の側近の国会議員について。大統領選の直前に、教団側が違法な政治資金1億ウォン、およそ1060万円を渡した疑いです。韓総裁は関与を否定しています。

韓鶴子 総裁

「（Q.議員になぜ1億ウォンを渡したのか？）なぜそんなことをする必要があるんですか。（Q.請託の指示や承認をしたのでは）していません」

捜査の発展次第では、教団の金の流れが見えてくる可能性もあるといいます。

旧統一教会に詳しい鈴木エイトさん

「いろんなお金の流れであるとか、例えば日本からのお金の流れが見えてきたり、それがどのように政界工作に使われてきたのか、より疑惑とか捜査の対象が広がっていく可能性があるので、より教団が弱体化であるとか捜査の対象になっていくような流れも想定される」