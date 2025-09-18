実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』“規格外”なメイキング映像解禁 S2は「もっと大きく、もっと面白く」
尾田栄一郎が「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』。日本を代表する世界的人気コミックを、動画配信サービス「Netflix」が実写ドラマ化。世界独占配信中のシーズン1に続いて、来年（2026年）シーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”の配信を控えている。
【動画】シーズン2のメイキング映像を先行公開
このたび、スケールアップした“偉大なる航路（グランドライン）”での冒険を描くシーズン2の、“規格外”な撮影の様子を収めたメイキング映像が解禁となった。モンキー・D・ルフィを演じるイニャキ・ゴドイは、「シーズン2（の撮影）が始まってみんなワクワクしてるよ。もっとデカくて、面白くなるからね！」と確かな自信を語っている。
世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。
そして、シーズン2の舞台は、ローグタウンからリヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン――世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物がはびこる“偉大なる航路（グランドライン）”だ。この過酷な海を突き進む冒険は、さらにスケールアップしたアクションと迫力に満ちあふれており、メイキング映像でもその一端を見ることができる。
シーズン2について、イニャキ・ゴドイは「ついに”偉大なる航路（グランドライン）”に突入する、“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を求めてね」と胸を躍らせ、新田真剣佑も、「今シーズンはさらに激しい。麦わらの一味の活躍見せてやるよ」と自信をのぞかせている。
映像にはスピード感あふれる力強いアクションの撮影裏も収められており、これまで以上の強敵との対決も描かれるはずだが、”麦わらの一味“に新たに待ち受けるのは果たして――。
映像では、エミリー・ラッドが「シーズン1では一味が“ファミリー”のようになった。シーズン2では信頼関係がさらに深まる」「早く見てほしい」と語る。“麦わらの一味”が冒険を通じて絆を深めていくように、キャスト陣もまた、シーズン1を共に駆け抜ける中で確かな結びつきを築いてきた。
その愛と情熱は『ONE PIECE』への想いで固く結ばれ、このメイキング映像の随所からも、キャスト同士の絆が鮮やかに伝わってくる。ジェイコブ・ロメロは「ONE PIECEには大事なメッセージが込められてる。笑えて泣ける壮大な大冒険だ」と力を込め、タズ・スカイラーは「周りから何と言われても夢を追い続けること」と熱く紡ぐ。シーズン1を超える興奮とスリル、そして仲間の熱き絆に彩られた物語の誕生に、世界中の視線が注がれている。
