日経225先物：18日2時＝90円安、4万4520円
18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万4520円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては270.38円安。出来高は4556枚となっている。
TOPIX先物期近は3122ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44520 -90 4556
日経225mini 44510 -100 84158
TOPIX先物 3122 -3 6961
JPX日経400先物 28080 -25 438
グロース指数先物 754 +1 160
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
株探ニュース