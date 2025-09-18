　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万4520円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては270.38円安。出来高は4556枚となっている。

　TOPIX先物期近は3122ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44520　　　　　 -90　　　　4556
日経225mini 　　　　　　 44510　　　　　-100　　　 84158
TOPIX先物 　　　　　　　　3122　　　　　　-3　　　　6961
JPX日経400先物　　　　　 28080　　　　　 -25　　　　 438
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　　+1　　　　 160
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース