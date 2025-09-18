久保史緒里、乃木坂46卒業後は芸能界引退のつもりだった 幻の“転身案”も
アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が、17日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。16日に、グループ公式サイトで卒業発表を行って以来、初の放送となったが、卒業について思いを語る中で、もともとはグループ卒業後は、芸能界も引退しようと考えていたことを明かした。
【写真】しゃがみ込み…ニッポン放送内で笑顔を見せる久保史緒里
久保は「卒業してから、引退しようとしていたんです。この世界をやめて、地元に帰ろうと思っていたんです。もっと正直なことを言うと、楽天の広報をやろうと思っていたの（笑）。乃木坂にすべてを費やして…と思っていました。まだまだ自分にやれることがあるんじゃないかなと思えたのは『オールナイトニッポン』をやらせてもらって、ラジオの中でご縁をつないでいただいたので、簡単に手放してはいけないと思ったので、もうちょっと東京で頑張ろうと（思うことができた）」と打ち明けた。
久保は、2001年7月14日生まれ、宮城県出身。乃木坂46のメンバーとして活動するほか、俳優として、22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務める。以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、映画『リバー、流れないでよ』（23年）、映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』（23年）、配信ドラマ『連続ドラマW 湊かなえ「落日」』（23年）、舞台『天號星』（23年）などに出演。23年7月、写真集『乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点』を発売した。
9月16日、公式サイトで「久保史緒里ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。「2025年11月26日（水）、27日（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」と伝え、「今後とも、久保史緒里、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】しゃがみ込み…ニッポン放送内で笑顔を見せる久保史緒里
久保は「卒業してから、引退しようとしていたんです。この世界をやめて、地元に帰ろうと思っていたんです。もっと正直なことを言うと、楽天の広報をやろうと思っていたの（笑）。乃木坂にすべてを費やして…と思っていました。まだまだ自分にやれることがあるんじゃないかなと思えたのは『オールナイトニッポン』をやらせてもらって、ラジオの中でご縁をつないでいただいたので、簡単に手放してはいけないと思ったので、もうちょっと東京で頑張ろうと（思うことができた）」と打ち明けた。
9月16日、公式サイトで「久保史緒里ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。「2025年11月26日（水）、27日（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」と伝え、「今後とも、久保史緒里、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。