車いすテニスで、４つのパラリンピック金メダルを獲得、国民栄誉賞も受賞した国枝慎吾さん（４１）＝ユニクロ＝が、２７日開幕の車いすテニスの木下グループ・ジャパン・オープン（東京・有明）で２度目の大会ディレクターに就任することが１７日、分かった。

国枝さんは、２４年１月に米国テニス協会のコーチとして同国選手の指導と英語習得のため、拠点を米フロリダ州オーランドに移した。この日、その任を終え、羽田空港に帰国。「今後も（国内で）小田（凱人）選手や上地（結衣）選手ら車いすテニス界を援護射撃していきたい」と話した。

そのひとつが、２３年に続く大会ディレクターへの就任だ。同職は、選手の招聘（しょうへい）から、スポンサーとの折衝、大会が始まれば、円滑な運営が任務となる。「国枝慎吾」の名は世界にとどろいており、ぴったりの役職。「貢献していきたい」と意気込んだ。

約１年９か月の米国での生活は「とにかく整うまでが大変だった」。英語の習得も「出発の時はもう少しできるようになると思っていたけど、到達できなかった」と苦笑い。次の目標は「具体的にはまだ見えていない」というが、まずは大会ディレクターとして手腕を発揮する。（吉松 忠弘）