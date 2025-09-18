ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢2Ç¯Á°¤«¤éÂ´¶È·è°Õ¤â¡Ä¡¡ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ØANN¡Ù°¦¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡ÖÂ´¶È¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬¡¢17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£16Æü¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â´¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷Æâ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤
¡¡ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤ÎÀ¼¡£¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢µ×ÊÝ¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¥½¥ï¥½¥ï¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤Î2½µ´Ö¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤âÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡¢Â´¶È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Î¤â¤Î¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¤«¤é45Ê¬º¢¤¬·Ð²á¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤âÀµÄ¾¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ç¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÁ°Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òËè½µÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ëºî¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤«¡¢µÕ¤Ëº£¤ª»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Êý¤È¤«¡¢Æü¾ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥Ö¥í¥°¤ÇÀè¤ËÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤â¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Ç¡£»Å»ö»Ï¤á¤ÎÆü¤Ë¥ß¡¼¥°¥ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ß¡¼¥°¥ê½ª¤ï¤ê¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤±¤Ã¤³¤¦°ÛÎã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¸å¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥ê¥ß¥Ã¥È¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Â´¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¼Â¤Ï2023Ç¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢3´üÀ¸¤¬°ìÈÖ¾å¤Î´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÂ´¶È¤Î·è°Õ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢2023Ç¯¤Î¿ÀµÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂ´¶È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢º£¤À¤Ê¤È¼Â¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£¤¹¤°Â´¶È¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö2022Ç¯¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Â´¶È¤¬±ä¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¡£¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤ÎÂ´¶È¤ò¤¹¤´¤¯±ä¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Â´¶È¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡£¤¢¤Ã¤Ö¤Ê¤¤¡¢µã¤¤½¤¦¤À¤¼¡ª¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ØANN¡Ù°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï¡¢2001Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢22Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Øº¸ÍÍ¤Ê¤éº£ÈÕ¤Ï¡Ù¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥ê¥Ð¡¼¡¢Î®¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤è¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÃµÄå¥Þ¥ê¥³¤ÎÀ¸³¶¤Ç°ìÈÖÈá»´¤ÊÆü¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Ì«¤«¤Ê¤¨¡ÖÍîÆü¡×¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¡¢ÉñÂæ¡ØÅ·éËÀ±¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯7·î¡¢¼Ì¿¿½¸¡ØÇµÌÚºä46 µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤1st¼Ì¿¿½¸ ¸òº¹ÅÀ¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡9·î16Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉËÜ¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Öº£¸å¤È¤â¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ï¡Öradiko¡×¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
