ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２９７ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 46055.44（+297.54 +0.65%）
ナスダック 22216.39（-117.57 -0.53%）
CME日経平均先物 44675（大証終比：+65 +0.15%）
欧州株式17日GMT16:13
英FT100 9208.37（+12.71 +0.14%）
独DAX 23359.18（+29.94 +0.13%）
仏CAC40 7786.98（-31.24 -0.40%）
米国債利回り
2年債 3.532（+0.029）
10年債 4.034（+0.006）
30年債 4.632（-0.016）
期待インフレ率 2.374（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.675（-0.018）
英 国 4.625（-0.014）
カナダ 3.161（+0.011）
豪 州 4.221（+0.001）
日 本 1.592（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.31（-0.21 -0.33%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3720.40（-4.70 -0.13%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115644.50（-1249.72 -1.07%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万4573（-182897 -1.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
