NY株式17日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　46055.44（+297.54　+0.65%）
ナスダック　　　22216.39（-117.57　-0.53%）
CME日経平均先物　44675（大証終比：+65　+0.15%）

欧州株式17日GMT16:13
英FT100　 9208.37（+12.71　+0.14%）
独DAX　 23359.18（+29.94　+0.13%）
仏CAC40　 7786.98（-31.24　-0.40%）

米国債利回り
2年債　 　3.532（+0.029）
10年債　 　4.034（+0.006）
30年債　 　4.632（-0.016）
期待インフレ率　 　2.374（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.675（-0.018）
英　国　　4.625（-0.014）
カナダ　　3.161（+0.011）
豪　州　　4.221（+0.001）
日　本　　1.592（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.31（-0.21　-0.33%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3720.40（-4.70　-0.13%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115644.50（-1249.72　-1.07%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万4573（-182897　-1.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ