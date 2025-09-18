プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭の照り焼き」 「チンゲンサイとアサリの蒸し煮」 「ゆで卵とレタスのサラダ」 の全3品。
鮭の照り焼きを主菜にして、蒸し野菜の副菜、生野菜の副菜を添えたヘルシーな献立です。

【主菜】鮭の照り焼き
片栗粉をまぶし、弱火で火を通すことで柔らかく仕上がります。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鮭  (切り身)2切れ
  塩  少々
  片栗粉  適量 サラダ油  大さじ1.5
＜調味料＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  しょうゆ  大さじ1
  ショウガ汁  小さじ1
シシトウ  8本   塩  少々

【下準備】

鮭に塩少々を振って10分置き、水気を拭き取って片栗粉を薄くまぶす。＜調味料＞の材料を混ぜる。シシトウは軸を切り揃え、切り込みを入れる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、シシトウを色鮮やかに炒めて取り出し、塩少々を振る。

©Eレシピ


2. 残りのサラダ油大さじ1をフライパンにひいて中火で熱し、鮭を並べ、薄い焼き色がついたら返して両面に焼き色をつける。

©Eレシピ


3. 火を弱めてフライパンに残った油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞を加えてフライパンに蓋をする。

©Eレシピ


4. 鮭に火が通ったら蓋を外し、中火で鮭を煮からめ、トロミがついたら火を止めて器に盛り、シシトウを添える。

©Eレシピ



【副菜】チンゲンサイとアサリの蒸し煮
チンゲンサイはクタクタになるまで火を通してください。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

チンゲンサイ  2株 ゴマ油  小さじ2
アサリ  (砂だし)1パック 酒  大さじ2

【下準備】

チンゲンサイは長さを半分に切り、根元はかたい部分を切り落とし、縦4等分に切り込みを入れて裂く。

©Eレシピ


アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元の部分を炒め、しんなりしたら葉の部分を加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 火を弱めてアサリ、酒を加えてフライパンに蓋をする。アサリは開いたら取り出し、器に盛る。

©Eレシピ


3. チンゲンサイはさらに蒸し煮にし、柔らかく火が通ったらアサリに添え、蒸し汁をかける。

©Eレシピ



【副菜】ゆで卵とレタスのサラダ
色鮮やかなサラダです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：164Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

レタス  1/4個
ゆで卵  2個
プチトマト  4個
  塩  少々
＜マヨドレッシング＞
  マヨネーズ  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  酢  小さじ2
  塩  少々
  粒マスタード  少々
  ドライパセリ  少々

【下準備】

レタスは手で食べやすくちぎって水に放ち、パリッとしたらザルに上げて、キッチンペーパー等で水気をよく拭き取る。

©Eレシピ


ゆで卵は殻をむいて4等分に切り、プチトマトはヘタを取って横半分に切り、断面に塩少々を振る。

【作り方】

1. ボウルで＜マヨドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、レタスを加えて和える。器に盛り、ゆで卵、プチトマトを添える。

©Eレシピ