【今日の献立】2025年9月18日(木)「鮭の照り焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭の照り焼き」 「チンゲンサイとアサリの蒸し煮」 「ゆで卵とレタスのサラダ」 の全3品。
鮭の照り焼きを主菜にして、蒸し野菜の副菜、生野菜の副菜を添えたヘルシーな献立です。
【主菜】鮭の照り焼き
片栗粉をまぶし、弱火で火を通すことで柔らかく仕上がります。
調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
片栗粉 適量 サラダ油 大さじ1.5
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
ショウガ汁 小さじ1
シシトウ 8本 塩 少々
2. 残りのサラダ油大さじ1をフライパンにひいて中火で熱し、鮭を並べ、薄い焼き色がついたら返して両面に焼き色をつける。
3. 火を弱めてフライパンに残った油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞を加えてフライパンに蓋をする。
4. 鮭に火が通ったら蓋を外し、中火で鮭を煮からめ、トロミがついたら火を止めて器に盛り、シシトウを添える。
【副菜】チンゲンサイとアサリの蒸し煮
チンゲンサイはクタクタになるまで火を通してください。
調理時間：15分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
アサリ (砂だし)1パック 酒 大さじ2
アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。
2. 火を弱めてアサリ、酒を加えてフライパンに蓋をする。アサリは開いたら取り出し、器に盛る。
3. チンゲンサイはさらに蒸し煮にし、柔らかく火が通ったらアサリに添え、蒸し汁をかける。
【副菜】ゆで卵とレタスのサラダ
色鮮やかなサラダです。
調理時間：10分
カロリー：164Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ゆで卵 2個
プチトマト 4個
塩 少々
＜マヨドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ1
砂糖 小さじ1
酢 小さじ2
塩 少々
粒マスタード 少々
ドライパセリ 少々
ゆで卵は殻をむいて4等分に切り、プチトマトはヘタを取って横半分に切り、断面に塩少々を振る。
鮭の照り焼きを主菜にして、蒸し野菜の副菜、生野菜の副菜を添えたヘルシーな献立です。
【主菜】鮭の照り焼き
片栗粉をまぶし、弱火で火を通すことで柔らかく仕上がります。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鮭 (切り身)2切れ
塩 少々
片栗粉 適量 サラダ油 大さじ1.5
＜調味料＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
ショウガ汁 小さじ1
シシトウ 8本 塩 少々
【下準備】鮭に塩少々を振って10分置き、水気を拭き取って片栗粉を薄くまぶす。＜調味料＞の材料を混ぜる。シシトウは軸を切り揃え、切り込みを入れる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、シシトウを色鮮やかに炒めて取り出し、塩少々を振る。
©Eレシピ
2. 残りのサラダ油大さじ1をフライパンにひいて中火で熱し、鮭を並べ、薄い焼き色がついたら返して両面に焼き色をつける。
©Eレシピ
3. 火を弱めてフライパンに残った油をキッチンペーパーで拭き取り、＜調味料＞を加えてフライパンに蓋をする。
©Eレシピ
4. 鮭に火が通ったら蓋を外し、中火で鮭を煮からめ、トロミがついたら火を止めて器に盛り、シシトウを添える。
©Eレシピ
【副菜】チンゲンサイとアサリの蒸し煮
チンゲンサイはクタクタになるまで火を通してください。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）チンゲンサイ 2株 ゴマ油 小さじ2
アサリ (砂だし)1パック 酒 大さじ2
【下準備】チンゲンサイは長さを半分に切り、根元はかたい部分を切り落とし、縦4等分に切り込みを入れて裂く。
©Eレシピ
アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、チンゲンサイの根元の部分を炒め、しんなりしたら葉の部分を加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 火を弱めてアサリ、酒を加えてフライパンに蓋をする。アサリは開いたら取り出し、器に盛る。
©Eレシピ
3. チンゲンサイはさらに蒸し煮にし、柔らかく火が通ったらアサリに添え、蒸し汁をかける。
©Eレシピ
【副菜】ゆで卵とレタスのサラダ
色鮮やかなサラダです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：164Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）レタス 1/4個
ゆで卵 2個
プチトマト 4個
塩 少々
＜マヨドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ1
砂糖 小さじ1
酢 小さじ2
塩 少々
粒マスタード 少々
ドライパセリ 少々
【下準備】レタスは手で食べやすくちぎって水に放ち、パリッとしたらザルに上げて、キッチンペーパー等で水気をよく拭き取る。
©Eレシピ
ゆで卵は殻をむいて4等分に切り、プチトマトはヘタを取って横半分に切り、断面に塩少々を振る。
【作り方】1. ボウルで＜マヨドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、レタスを加えて和える。器に盛り、ゆで卵、プチトマトを添える。
©Eレシピ