¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¡ÖÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×¥ê¥Ó¥¢¤Ë£³¡½£°¡¡º£µ¨ºÇ½ª²÷¾¡¤â¡Ä£±¼¡£Ì£±¾¡£²ÇÔ¤Ç½ªÀï
¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¡Âè£¶Æü¡Ê£±£·Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é¡Ë
¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£ÇÁÈ¤Ç´û¤ËÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£·°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±£·£µ°Ì¤Ç£´£³Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤Î¥ê¥Ó¥¢¤È½éÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡££±£³Æü¤Ë¥È¥ë¥³¡¢£±£µÆü¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¯²¼°Ì¤ÎÁê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¡¢´û¤Ë£ÇÁÈ¤Ç¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê¤à·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢£±¼¡£Ì£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢È¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤»¤º¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤³¤ì¤â£±¤Ä¤Î·Ð¸³¡×¤È£²£¸Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¤Î¼õ¤±»ß¤á¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±¥»¥Ã¥È¡Ê£Ó¡Ë¤Ï¼ç¾¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡¢ÂÐ³Ñ¤Ë¹â¶¶Íõ¡¢¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦±ÊÏª¸µµ©¡¢ÂÐ³Ñ¤Ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎµÜ±º·ò¿Í¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¦¥é¥ê¡¼¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¾®ÀîÃÒÂç¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£µÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢£±¡½£±¤Ç¹â¶¶Íõ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¡½£²¤«¤é¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡¦±ÊÏª¤¬¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó¡¢º´Æ£¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤òÏ¢Â³¤Ç»È¤¤¡¢¹¶·â¤ÎÉý¤ò¸«¤»¤¿¡££µ¡½£´¤«¤éÀÐÀî¤¬¥ì¥Õ¥È¤«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¼«¿È½éÆÀÅÀ¡££±£¶¡½£±£µ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÀÐÀî¤Î±Ô¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ±ÊÏª¤Ïº´Æ£¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¡¢²ÝÂê¤Î¡Ö¿¿¤óÃæ¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¡×¤¬µ¡Ç½¤·¤¿¡££²£°¡½£±£¶¤«¤éµÜ±º¤â¥é¥¤¥È¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¹¶·â¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÍõ¤¬¥ì¥Õ¥È¤«¤é¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç·è¤áÀÚ¤ê¡¢£²£µ¡½£²£°¤Çº£Âç²ñ£³»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£²£Ó¤â½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢£±£¹¡½£±£µ¤Î¾ìÌÌ¤ÇµÜ±º¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤«¤é¶¯ÂÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÂçÄÍÃ£Àë¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤·¡¢ÀÐÀî¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç·è¤á¤ëÆüËÜ¤é¤·¤¤·Á¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏµÜ±º¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ£²£µ¡½£±£·¤ÇÏ¢¼è¤·¤¿¡£Âè£³£Ó¤â£´¡½£²¤«¤éÁê¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤òÍõ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç½¦¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤°¤ÈÀÐÀî¤¬¥×¥Ã¥·¥å¤Ç·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£Î¾¥¨¡¼¥¹¤Îµ¤Ç÷¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÎ®¤ì¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢ºÇ¸å¤ÏµÜ±º¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡££²£µ¡½£±£²¤Ç¥ê¥Ó¥¢¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ÀÐÀî¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖÍ½ÁªÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤â£±¤Ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Íèµ¨¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½²ù¤·¤µ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¡ÊÀ¤³¦¤ÇÆüËÜ¤Î¡ËÎ©¾ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÄÉ¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â¿§¡¹¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢È¿¾Ê¤¹¤ëÉôÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Ð¥ì¡¼¤Ï¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀºÅÙ¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥ÈÎ¨¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦°ìÅÙËá¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¤Ë¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¡¢¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²þÁ±¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×