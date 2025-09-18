黒・茶どっちも欲しい！【しまむら】美シルエット100点♡「細見えスカート」

オシャレ映えはもちろんのこと、スタイルアップも諦めたくない……。そんな悩める女性は、今すぐ【しまむら】に走って。今回は、美シルエット100点と話題の「細見えスカート」をピックアップ。黒はきちんと感、茶色はこなれ感を演出でき、どちらも欲しくなりそう！ オンオフ問わずに着回せて、しかもお手頃価格というのも嬉しいポイント。これからますますヒットする予感大なので、見つけたら即ゲット推奨です。

こだわりのシルエットで細見えだって！

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

この秋しまむらから登場した新作スカート。ウエストに波打ったようなウェーブデザインを取り入れた、トレンド感あふれる1枚です。プロデュースした@__koko.oさんによると「太めのウエストデザインでお腹まわりもしっかりカバー」「ストンと落ちるシルエットが着痩せ効果抜群」とのこと。シンプルな中にもデザインが効いて、1点投入でグッとこなれ感がアップしそう！

最旬カラーのブラウンで今っぽムードを更新

カラーはブラウンとブラックの2色をラインナップ。コーデに大人の抜け感をプラスしたいなら、今季大注目カラーのブラウンがうってつけ。アイボリーのセーターと合わせれば、季節感のある雰囲気に。ゆるトップス × ナロースカートが絶妙なバランスです。

大人の品を引き立てるブラックも見逃せない

着回しやすさを重視するなら、どんなカラーとも馴染みやすいブラックを選ぶのがおすすめ。リボンディテールが効いた白オフショルの甘さも、ナロースカートのシックな色味とシルエットでキリッと引き締め。チェーンバッグとスニーカーでカジュアルとキレイめバランスを調整するのが上級者見えのポイントです。

ワンツーコーデを格上げするウエストウェーブ

@__koko.oさんも「インコーデはウエストウェーブデザインが見えて可愛いコーデに仕上がるし、アウトコーデはシンプルなナロースカートとして幅広いコーデで活躍」と太鼓判。トップス × ボトムスのワンツーコーデも、ウエストのウェーブがアクセントになり一気にオシャレ感がアップ。美しいシルエットも目を引き、洗練された大人カジュアルに導いてくれそう！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子