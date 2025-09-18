久保史緒里、乃木坂46卒業発表後初の『ANN』 緊張も”通常放送”宣言
アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が、17日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に生出演。16日に、グループ公式サイトで卒業発表を行って以来、初の放送となった。
【写真】しゃがみ込み…ニッポン放送内で笑顔を見せる久保史緒里
冒頭のあいさつでは「2週間ぶりにこんばんは、忘れてないですか、この声。ご無沙汰しております、久保です。久しぶりだから緊張しているんですか？あれ、なんかあったっけ？なんかすごいね、緊張して。バタバタソワソワ」と率直なコメント。「この2週間、いろんなことありました。緊張しているけど、いつもどおりやらせて！」と明るいトーンで紹介した。
その言葉通り、1週間の休みの間に、プライベートで海外を訪れた話や、楽天イーグルスファンらしく、美馬学投手の引退発表などについてトークを行っていった。
久保は、2001年7月14日生まれ、宮城県出身。乃木坂46のメンバーとして活動するほか、俳優として、22年公開の映画『左様なら今晩は』で映画初出演にして初主演を務める。以降、NHK大河ドラマ『どうする家康』（23年）、映画『リバー、流れないでよ』（23年）、映画『探偵マリコの生涯で一番悲惨な日』（23年）、配信ドラマ『連続ドラマW 湊かなえ「落日」』（23年）、舞台『天號星』（23年）などに出演。23年7月、写真集『乃木坂46 久保史緒里1st写真集 交差点』を発売した。
9月16日、公式サイトで「久保史緒里ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と報告。「2025年11月26日（水）、27日（木）に、横浜アリーナにて開催する卒業コンサートをもって卒業いたします」と伝え、「今後とも、久保史緒里、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
