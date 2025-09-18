小泉農水大臣が石破総理と面会し、自民党総裁選に出馬する意向を伝えました。政策の一部を継承する考えも示しています。

JA滋賀中央会

「時の大臣にお目にかかれて、我々、本当に幸せです。期待しています」

小泉進次郎 農水大臣

「頑張ります」

17日午後、JA関係者からエールを送られた小泉農水大臣。この直前、石破総理と面会し、総裁選に出馬する意向を伝えました。その上で…

小泉進次郎 農水大臣

「地方経済、防災庁、農政、こういったものは、私はしっかりと引き継いで巻き戻らないように、この方向性を進めたい」

石破総理の政策を継承していく考えを示しました。

一方、先陣を切って出馬を表明した茂木前幹事長は都内のこども園を視察。

茂木敏充 前幹事長

「（Q.ロシア行ったことある？）ロシアあるよ。ウクライナもある。（Q.カナダ行ったことある？）あるある」

子どもたちに“外交の茂木”をアピールする場面も。

小林元経済安保担当大臣は議員事務所をまわり、支援を要請しました。

来週22日に告示が迫る中、18日は林氏、その後、高市氏、小泉氏と会見が行われる見通しです。