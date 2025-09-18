「日本酒業界を盛り上げたい」…国内外から50の酒蔵が集結　イベント通して若手醸造家の挑戦を応援

海外を含めて、日本酒造りを担う若手たちが集う祭典が始まりました。

東京・大手町で17日から開催されている日本酒のイベント「若手の夜明け2025 TOKYO」。

“日本酒業界を盛り上げたい”という若手醸造家たちの思いから始まり、全国から選び抜かれた50の酒蔵などが集結しています。

新潟・阿部酒造の「あべ」は、大切にしてきた“酸味”を軸に新たな酒造りをしています。

阿部酒造蔵元・阿部裕太さん：

今、日本酒はどんどんレベルがこの10年で上がってきているので、日本酒って今、面白くなっているんだよとか、一杯も飲んだことない人がイベントをきっかけに飲んでくれるようになったらうれしい。

奈良・倉本酒造の「KURAMOTO SE」は、香りが白ワインのような、ちょっと意外な香りと味わいが楽しめます。

40回目を迎える今回のイベント。

6月には香港で初めての海外展開を果たしたほか、今回は6カ国から海外ブランド10店舗が初出店しています。

タイ・誠意酒造の「NAMA SAKE」はもち米を使っていて、今後は日本での販売を目指しているということです。

主催者は日本国内だけでなく海外市場の攻略を見据えながら、若手醸造家の挑戦を応援したいとしています。

camo・カワナアキCEO：

日本酒を飲む方の数はどんどんどんどん減っている。いかに客と日本酒の作り手・売り手がコミュニケーションをとるかで、日本酒の魅力をいかに伝えられるかかなと思っている。来年は他の地域・都市でも開催を予定しているので、日本だけではなく日本でブランドのあるイベントから飛び出した蔵が、世界でも活躍するというストーリーを作ることで、国内とか海外での需要を伸ばしていきたい。