元マンチェスター・ユナイテッドDFのフィル・ジョーンズ氏が、PFA（プロサッカー選手協会）ビジネススクールを卒業した。アーセナルの本拠地エミレーツ・スタジアムで行われた式典で、同氏はスポーツディレクターの卒業証書を授与された。現役ではヨアヌ・ウィッサやイルカイ・ギュンドアンなども卒業している。『The Sun』が伝えている。



度重なる膝の怪我により2024年に現役を引退したジョーンズ氏は、選手生活を終えた後、すぐにこの道に進むことを決意したという。同氏は「引退した時にやりたいと思ったことだ。とても楽しかったし、教育的な側面だけでなく、人脈を広げる良い機会にもなった。将来、どんな扉が開くのか楽しみだ」と語っている。





引退後の生活については「家でじっとしているのは性に合わない。現役時代は常に活動的だったから、別のことに集中する必要があった」と語る。ユナイテッドのU-18チームでコーチングの経験を積みながら、UEFAプロライセンスの取得も目指しており、指導者としても意欲を見せている。また、コメンテーターとしても活動しており、イギリス『BBC』の『Match of the Day』や『Sky Sports』にも出演している。選手キャリアでは怪我に苦しんだが、サッカー界で培った経験と知識を活かし、新たな挑戦を続けている。今後も、どのような形でサッカー界に貢献していくのか、その第二のキャリアに注目したい。